Ingrid Grudke contó que sufrió acoso sexual

La modelo recordó lo que le pasó a los 23 años con un productor durante una publicidad; “hoy a nadie se le ocurriría hacer eso”, aseguró.

Sumamente abierta y reflexiva, Ingrid Grudke reveló que más de una oportunidad, a lo largo de su extensa carrera, sufrió acoso sexual. En una reciente entrevista radial la modelo recordó que cuando tenía 23 años, durante una publicidad, un productor la manoseó.

“El hecho de que vos trabajes con tu cuerpo y estés en ropa interior mostrando lencería o en una situación sexy en un comercial, es como que eso muchas veces daba derecho a que el otro diga ‘si ésta no tiene problemas en ponerse la tanga, le toco la cola y está bien’, pero vos decís ‘¿qué tiene que ver?’. Son situaciones de acoso, de propasarse”, expresó la modelo en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen para Mitre Live (Radio Mitre).

De esta manera se refirió a cómo tiempo atrás en los castings en los que participaba, se naturalizaban ciertas situaciones: “Era común hace 25 años atrás que haya situaciones de acoso”.

Luego hizo hincapié en un episodio puntual que protagonizó con un productor durante una publicidad: “Me pasó en un comercial. Fue una situación incómoda, yo tenía 23 años. Antes era normal decir ‘me tocó la cola’. En ese momento lo hablé con mi compañero, también modelo, que me dijo ‘¿qué le pasó a este tipo?’”.

La modelo dijo sentirse enojada en ese momento porque nadie se atrevió a respaldar su reclamo, y aunque no dio nombres, relató que lo que vivió durante aquel comercial no fue la única vez que le pasó.

Grudke comparó lo que le pasó en ese momento a cómo son en la actualidad los castings de modelos y las publicidades “Ahora todo el mundo lo subraya como una gran cosa pero en ese momento era normal. Hoy a nadie se le ocurriría hacer eso, quizás ese productor lo tenía incorporado como algo que está bien y hoy se lo replantea. No tiene por qué tener ese abuso de autoridad y no está bueno. Esta bueno evolucionar”, destacó.

Sin embargo opinó que aún queda un largo camino por recorrer para evitar este tipo de situaciones: “Cuando los hombres sientan lo que sentimos nostoras en ese momento y nos empiecen a defender un poco, esto va a cambiar. Porque también hay hombres que se ríen de esa situación, y deberían decir ‘che, ojo que acá te pasaste, no está bien esto que hiciste’, porque sino las mujeres quedamos siempre como las locas. Creo que cuando los hombres empiecen a presionar sobre otros hombres, ahí va a estar la fuerza y eso nos va a ayudar y van a empatizar. Ahí van a pensar distinto”.