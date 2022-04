Inflación en marzo 6,7%, la más alta en 20 años. El IPC fue impulsado por el rubro de Educación (23,6%), escoltado por Prendas de vestir y calzado (10,9%). Alimentos y bebidas no alcohólicas los de mayor variación mensual.

La inflación de marzo fue de 6,7%, la más alta en 20 años, y acumuló en el primer trimestre un aumento del 16,1%, mientras que la variación interanual trepó a 55,1%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La escalada de precios del mes pasado superó todas las mediciones desde abril de 2002 cuando a la salida de la convertibilidad se había producido un pico de 10,2% en abril de 2002.

Incluso equiparó el pico de 6,7% que había dado el IPC Congreso en abril de 2016 cuando aún el INDEC estaba en período de normalización.

La división de Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó un 7,2% y estimuló la suba general junto a educación e indumentaria.

Los valores de útiles escolares y las cuotas de los colegios privados experimentaron aumentos de 23,6%, mientras que ropa y calzado subieron 10,9%.

Los alimentos de mayor incremento fueron los panificados con un alza de 24,8% en el pan de mesa y 17,7% en el pan tipo flauta, a partir de un alza de la harina superior al 10%.

Esta situación desató una fuerte interna en el gobierno nacional ya que el secretario de Comercio, Roberto Feletti, atacó a su superior, el ministro de Economía, Martín Guzmán, por negarse a aumentar las retenciones a los granos.

Ante las discrepancias, se creó un fideicomiso para compensar la suba del trigo a los panaderos pero aún los precios en los mostradores no se consiguen a los precios promocionados.

Pese a los congelamientos dispuestos, la carne también siguió su curso alcista con subas de hasta 7,9% en cortes como la nalga o el cuadril. Los huevos también continuaron su carrera alcista con un salto de 21,6%.

Estas subas se vieron parcialmente compensadas por bajas estacionales en frutas y verduras.

Pese a ser uno de los mercados más protegidos, la indumentaria fue el segundo rubro de mayor aumento en marzo al llegar a 10,9% y acumula en el trimestre una suba de 17,4%.

Los gastos referidos al mantenimiento de hogar (alquileres y servicios) crecieron 7,7% y desde enero avanzaron 12,7%, lo que expresa los ajustes tarifarios que se produjeron en el mes y el encarecimiento de las locaciones.

Por su parte, el rubro salud exhibió un aumento de 5% en el mes en estudio y en tres meses crecieron 13,2%, lo que también refleja las actualizaciones de cuotas de prepagas y alzas de medicamentos que se concentró el mes pasado.

En tanto, el transporte mostró una suba de 5,5% y 13,7% desde el inicio del año. En comunicación los aumentos fueron de 3,4% y en recreación y cultura 3,3%.

Guzmán remarcó en as últimas horas que a lucha contra la inflación es una “prioridad” para el gobierno y pidió “apoyo político” para ganar en credibilidad y frenar las expectativas.

El acuerdo con el FMI prevé un a inflación de entre 38 y 48% para 2022 que a la luz de lo que sucedió en el primer trimestre parece de imposible cumplimiento. De allí que para la revisión de mayo ya se hable de una corrección de esa pauta.

INFLACIÓN DE MARZO

6,7

AUMENTO TRIMESTRAL

16,1

VARIACIÓN INTERANUAL

55,1

INFLACIÓN EN CUYO:

6,8

9,1% EN CUYO

Cuyo fue la región que registró el mes pasado uno de los mayores aumentos del rubro Alimentos y Bebidas no alcohólicas. La suba fue del 9,1 %, detrás de la Patagonia, donde el rubró se disparó 9,2%.

El rubro marcó un repunte en Cuyo del 22,2% desde diciembre pasado.

ALIMENTOS

Los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 7,2% en marzo, y alcanzan un alza del 20,9% desde diciembre pasado y del 59,7% en los últimos doce meses, superando las mediciones del nivel general.

Desde diciembre pasado el aumento de los alimentos fue del 20,9% y supera en cuatro puntos porcentuales a los del nivel general del 16,1% en el mismo período de comparación.

En la medición interanual el rubro registra un aumento del 59,7%, contra el 55,1% del alza de los precios minorista en el mismo lapso de tiempo.

En marzo fue también el sector de mayor impacto en el nivel general de la inflación del mes con un 1,56% de incidencia, seguido de un 1,26 del rubro prenda de vestir y calzado, por el cambio de estación, mientras que el resto de los sectores fue menor al 1%.

Martín Guzmán

“La inflación se aceleró impulsada también por el contexto internacional”.

Myriam Bregman

“La inflación en alimentos está desatada, las familias trabajadoras no llegan a fin de mes”.

Rodríguez Larreta

“Lo único que resuelve la inflación es un plan económico integral consistente y serio”.