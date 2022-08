Industriales sanjuaninos se reúnen con el nuevo Secretario de Producción: ¿Qué le piden?

Industriales sanjuaninos nucleados en la UISJ están con De Mendiguren reunidos en Buenos Aires y tienen un petitorio para hacerle al flamante funcionario.

A días de que asuma el nuevo equipo de Sergio Massa en el “superministerio” de Economía, los empresarios sanjuaninos nucleados en la Unión Industrial de San Juan (UISJ) mantienen una reunión con el secretario de Producción, José Ignacio de Mendiguren.

Mientras los empresarios’ se encuentran reunidos con el flamante funcionario, dieron a conocer a Zonda Diario el texto del petitorio que le entregaron para analizar en conjunto.

El pedido:

Desde la Unión Industrial de San Juan tenemos el agrado en primer lugar, de saludarlo

en representación de toda la institución, y dirigirnos a Ud. atentos a los desafíos productivos en el

contexto macroeconómico y sanitario que nos sigue planteando la post-pandemia del COVID-19 y

el contexto actual. Observamos propicio que se tomen en cuenta nuestras inquietudes y

necesidades, y a su vez, que se puedan tomar medidas con la mayor celeridad posible, que

beneficien proyectos productivos en todas las ramas de la industria, con impacto directo en el

empleo privado de calidad y ser más competitivos. Nos permitimos mencionar algunas.

 Revisión de la política de control de importaciones y disponibilidad de divisas

para afrontar pagos por estos conceptos, que afectaran la provisión de insumos

para la industria al no contemplar dicha política los aumentos de precios

internaciones que vienen ocurriendo desde 2021. VER ANEXO 1

 Establecimiento de una Ley de Promoción de Desarrollo Federal que soluciones

las asimetrías regionales, tomando como base el antiguo Decreto 814/200 y de

una nueva Ley Pyme que estimule la creación y competitividad de las mismas,

atendiendo las asimetrías de escala con grandes empresas y reduciendo la

presión tributaria sobre ellas tanto en materia de tasas nominales como de

burocracia y gastos consecuentes.

 Establecimiento de un nuevo marco legal en materia Laboral que incentive la

generación de empleo registrado y que tenga un adecuado equilibrio de derechos

en particular al considerar el régimen de desvinculaciones, sin quitar

derechos y ampliando las posibilidades reales de que estos sean ejercidos. (Ley de

Modernización Laboral)

 En materia energética, (disponibilidad de Gas, Energía y combustibles), por la crisis

internacional y falta de inversiones locales, a lo que se suman disminución de los

subsidios y consecuente aumento de tarifas.

Sugerimos que los cambios tarifarios sean en forma gradual y complementados

con una reducción de las cargas tributarias directas asociadas al consumo

(Impuestos Internos, IVA, fondos especiales , tasas municipales, etc.). Junto con

ello el acompañamiento de la provincia para tener cupos de gas adecuados a las

necesidades de la industria local (Cales, Vidrio, Cerámicas, Pymes Panaderos,

entre otros).

 Adecuación y estabilidad del sistema tributario y cambiario en orden al potencial

flujo importante de inversiones mineras que ofrecen una gran oportunidad de

desarrollo de impacto no solo en la provincia sino en el país y que permitiría

además el desarrollo de cadenas de valor de proveedores locales y pymes. En

nuestra provincia con solo 4 proyectos actuales de cobre en vías de factibilidad

podrían en los próximos 10 años ingresar mas de 15.000 millones de dólares en

inversiones que pueden tener un impacto multiplicador con un agregado de valor

para nuestra económica local de mas de 100.000 millones de dólares en las

próximas 4 décadas de vigencia de esos proyectos. Y en San Juan hay mas

proyectos y en todo el país muchos mas.. Pero sin duda que ello requiere de

asegurar a los inversores condiciones de estabilidad jurídica, tributaria y cambiaria

propias de toda inversión de largo plazo, además de garantías de poder acceder a

sus utilidades. Algunas regulaciones actuales en materia de retenciones a las

exportaciones y restricciones a los flujos de divisas extranjeras, sumado a la

desconfianza que generan las brechas cambiarias, ofrecen dudas a los inversores

que requieren ser despejadas urgentemente para poder aprovechar esas

oportunidades con un enfoque sectorial específico.

 Falta de plan de competitividad logística que acelere la implementación del

transporte carretero conocido como “Bitren” que son camiones con más ejes que

transportan un 60% más de carga que un camión normal con menos costos por

tonelada o m3 transportado. A falta de ferrocarril esta herramienta es

fundamental para bajar costos de fletes.

Entre otros temas, nos ponemos a disposición para poder mantener un diálogo fluido que permita

el intercambio de inquietudes y generar acciones que beneficien al sector industrial y permitan el

desarrollo de una matriz productiva competitiva.