Industriales sanjuaninos advierten de efectos positivos y negativos para Argentina

Cómo va a impactar el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania sobre la economía y la industria argentina, fue motivo de análisis de Gustavo Fernández, Secretario de la UISJ y miembro de la Junta Directiva de la UIA.

Fernández aseguró en el programa Diario 35 de Zonda TV, que para Argentina habrá efectos positivos y negativos. Entre los primeros comentó que “ya se esta viendo el aumento de precios de algunas comodities como los granos y la soja” y que ésta ha tocado el miércoles su precio más alto en los últimos 9 años. Aseguró que no ha batido su récord que es de US$ 650 dólares la tonelada, pero llegó a casi US$ 610. “Eso va a generar un impacto positivo para las exportaciones argentinas en un momento en el que lo que le falta al país son dólares y una de las fuentes de ingresos de dólares son las exportaciones”, expresó.

Sin embargo, describió el otro costado: el negativo. “Por otro lado hay otras comodities que van aumentar y a generar un impacto negativo. Entre ellas el petróleo y el gas. Y en ese contexto, si bien Argentina produce ambas cosas, no se autoabastece y hay una parte de energía que se genera aquí que se hace a partir de Fuell Oil, que debe importarse porque no alcanza para cubrir su consumo y también algo de gas licuado que el país importa”, contó.

“Eso va a subir y va a contrapesar lo positivo del aumento de la soja. Una parte se va a ir en mayor costo de importaciones para algunas comodities asociadas al petróleo.

También van a incrementarse otros precios internacionales que después de la pandemia subieron fuertemente debido al aumento del precio de los fletes internacionales. Eso ha generado una inflación en dólares significativa en todo el mundo y en particular en Argentina y eso se va a profundizar”, vaticinó.

Agregó que el aumento en las materias primas también va a generar presión en los precios de los alimentos, lo cual está muy vinculado a la inflación”.