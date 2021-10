Industria y Comercio controlará los precios para que se respeten

La Secretaria de Industria, Comercio y Servicios de San Juan, Adriana Vargas estuvo en contacto con el programa el Diario 35, que se emite Zonda TV, haciendo alusión de como se encuentra el programa de control de precios que se dispuso desde la Nacional y como va a repercutir en nuestra provincia. Cuando estén los delineamiento se hará los controles.

«El control de precios que se dispuso desde el gobierno nacional va mucho más adelantado, pero también es bueno conocer y saber que va a pasar en nuestra provincia. En primer lugar esta es una resolución que se tomó a nivel nacional y que tiene que ver con la situación actual. El objetivo es la fijación y el control de precios finales en el acuerdo que se realiza entre el gobierno nacional y por supuesto el gobierno provincial adhiere y que tiene que ver con el control a las diferentes empresas y que tiene un cupo de 1.422 productos».

«Con relación al control y seguimiento en San Juan oficialmente no hay nada previsto. No hay ningún delineamiento. Seguramente para la semana que viene se reunirán todos los responsables y fundamentalmente el consumidor, es en definitiva es el contralor que se encarga de hacer el seguimiento y el cumplimiento de este programa. Pero hoy, oficialmente no tenemos nada», dijo la secretaria.

Seguidamente Adriana Vargas remarcó que: «en realidad, actualmente en la provincia de San juan se están llevando a cabo dos programas que tienen que ver con esto que «Precios Cuidados» y «Superofertas» que el plan que es «Elegí bien y Comprá Mejor». El organismo de contralor que se encarga es Defensa al Consumidor, a través de sus inspectores y todos los funcionarios correspondiente a esa oficina. Por el momento hoy Precios Cuidados continúan porque están incluidos dentro de estos 1.400 productos, asique por ahora el procedimiento va a seguir siendo el mismo, es decir como estamos trabajando».

«Acá hay que tener en cuenta que estamos en un estado inflacionario continuo y que sabemos cual es la realidad, pero con respecto a esta línea de productos que están incluidos estos programas», dijo entre cosas las funcionaria.