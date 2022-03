Industria argentina: ya salió el muñeco de Will Smith

Rápida y efectiva reacción de un grupo de emprendedores argentinos: en menos de 24 horas lanzaron muñecos alusivos al cachetazo de Will Smith a Chris Rock.

Toda crisis es una oportunidad. Incluso la que vivió ayer Chris Rock luego de que Will Smith lo abofeteara por burlarse de la imagen de su esposa, que padece alopecia.

Poco dejó la nueva entrega de los premios Oscar. Lejos de los comentarios de la red carpet o de los debates sobre la elección de los ganadores, la discusión posterior a la entrega de premios más esperada a nivel mundial fue en torno a las actitudes de las personas: ¿Cuál es el limite de las bromas? ¿Se puede hablar del aspecto de los demás? ¿Puede alguien reaccionar en forma violenta? ¿Se rio Will Smith del chiste sobre su esposa antes de ver la cara de decepción o dolor que ella misma puso? ¿Fue suficiente la reacción de la Academia tras la reacción violenta del actor? Y así hasta el infinito.

LA RAPIDEZ DE LOS EMPRENDEDORES ARGENTINOS FUE MÁS IMPREDECIBLE QUE EL GOLPE DE SMITH A ROCK

Cada uno cree que el lugar en el que se para debe ser compartido por todos los demás: sorpresa: la variedad de miradas es impactante. El debate se llena de color, entre otras cosas, porque no admite la violencia y tal vez eso abra al diálogo más que a la batalla. Y en el medio de los debates -aunque la guerra en Ucrania continúa y la inflación en Argentina no cede, el cachetazo de Will Smith a Chris Rock fue el tema del día.

Incluso para quienes, en vez de subirse a debates interminables, decidieron poner el foco en algo más. ¿Un ejemplo? Los dueños de Milonga Customs -que se presentan como “artesanos que hacen muñecos a pedido, o los Ebrios ke hacn muñeco”- que en menos de 24 horas lanzaron al mercado un nuevo producto con alto potencial de ventas.

Se trata de dos figuras masculinas que representan a Will y Chris tal como se los vio anoche en la entrega de los Oscar. Es como si el tiempo se hubiera frenado justo antes del cachetazo.

Son figuras coleccionables y en su packaging los creadores anuncian que el premio se vende por separado. El tiempo dirá si, como otras figuras, estas ganan valor y se convierten en piezas coleccionables. Por ahora, las figuras se pueden conseguir en el shop de MIlonga Customs, donde los muñecos coleccionables arrancan en $800 la unidad y $1300 el pack de dos (por ejemplo, el de Beavis & Butt head). Entre los muñecos más caros se encuentran los personalizados con adaptaciones de dibujos animados.

Jonathan Herrera, creador de juguetes radicado en Florencio Varela, es el autor de las figuras coleccionables alusivas al cachetazo de Will Smith a Chris Rock. Antes de esto ya había hecho otras figuras acordes a la coyuntura local, como la de Alberto Fernández atajando penales, por ejemplo. Quizás, haber realizado los muñecos de la pelea entre Alberto Samid y Mauro Viale le sirvió como experiencia para diseñar estas nuevas figuras.

