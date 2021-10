Incluir está de moda

Los cuerpos como portadores de sentimientos y emociones y la tarea del diseñador en comunicarlo.



La moda no solo vende prendas, vende autoestima e identidad personal, por lo tanto no puede cumplir su verdadero deber como forma de arte si no es diversa e inclusiva. Debe ser diversa en todos los aspectos para atraer y representar verdaderamente a la sociedad. Diversidad significa “la mezcla” de algo. Es la diferencia dentro de un grupo de personas. Esa diferencia puede ser de género, sexualidad, discapacidad, imagen corporal, etc.

En cuanto a la inclusión el cambio real es mucho más profundo que solo tener personas negras o de tallas grandes en una campaña publicitaria o en una pasarela. Muchas marcas pueden emplear personas de diferentes razas, o presentarlas en pasarelas o campañas publicitarias, y eso se considera un aspecto de la diversidad.

Sin embargo, la inclusión no se trata de si están empleados, sino más bien, si pueden tener un aporte influyente en la empresa o si tienen una voz influyente en la industria de la moda. Lo que debe suceder ahora en la industria de la moda es la inclusión, y que la inclusión no es lo mismo que la diversidad. La diversidad es importante pero no es suficiente, Lindsay Peoples Wagner, editora de la revista The Cut, escribió un artículo al respecto: “Una modelo negra fue rechazada de una sesión de fotos en 2018 porque no había equipo de peluquería y maquillaje capacitado para peinar a una modelo de color”. Este incidente muestra que contratar modelos negros no es suficiente si la infraestructura en la industria no está construida para acomodarlos, solo muestra la necesidad de una revisión completa de la infraestructura en todos los aspectos de la industria de la moda. Sin embargo, aunque gran parte de ese cambio depende de la propia industria, hay muchas formas de lograr el cambio. Como consumidor hay mucho poder. Ya no podemos estar satisfechos con la publicidad, nosotros como consumidores necesitamos investigar las marcas en las que estamos invirtiendo nuestro dinero y nuestro apoyo. Las campañas de moda en la actualidad parecen estar avanzando en la dirección correcta, hacia una representación más diversa.

Las marcas de moda en general, quieren ser vistas por el público como más progresivas y actualizan su imagen para mantenerse al día con el cambio social, es el caso de Gucci con Ellie Goldstein; la modelo con síndrome de Down, la supermodelo Winnie Harlow con una enfermedad en la piel llamada vitiligo es elegida por todas las firmas internacionales, Luc Bruyère el modelo sin brazo se convirtió en el protagonista de campañas de Kenzo y Nike y le dio brillo al último Fashion Week New York , Jill Kortleve la modelo curvilínea elegida por Versace para temporada verano 2021, Dolce & Gabbana se suma a incluir tallas plus size y modelos de edad avanzada, Adut Akech la modelo negra elegida para campañas exclusivas por Giambattista Valli, Moschino, Tom Ford, Saint Laurent, Miu Miu, Versace, Valentino y Max Mara, entre otros.

La moda además de expresar una idea estética, comunica una concepción de la idea de mundo que se tenga, y el mundo está integrado por seres humanos, sin importar color, capacidades o tallas. Al estar integrado por seres humanos, la moda justamente debe ser el reflejo de todos.