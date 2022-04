Incertidumbre por el paradero de un periodista chileno en Ucrania. Los familiares del escritor y periodista chileno-estadounidense Gonzalo Lira, quien se domiciliaba en Ucrania, informaron que perdieron contacto con él desde el último fin de semana.



Lira se trasladó de Kiev a Járkov, tras el inicio de la operación militar rusa en aquel país y se perdió el rastro a partir del viernes 15 de abril, cuando se comunicó a través de las redes sociales.

En efecto, de ese día datan sus últimas publicaciones en Twitter, Telegram y YouTube, cuando criticó el enfoque que los medios occidentales dedicaron a la guerra en Ucrania.

El sitio Actualidad RT indica que el también cineasta tenía programada una entrevista el pasado 17 de abril en el programa .

Mother of All Talk Shows con el presentador británico George Galloway, quien informó que nunca pudo comunicarse con Lira para llevarla a cabo.

“Que Dios salve la vida de Gonzalo Lira, de quien no hemos sabido desde el viernes (15 de abril), desde que acordamos tener esta conversación en este show”, dijo.