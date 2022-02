Inauguran centro de zoonosis y quirófano fijo para las mascotas cauceteras

A su vez, se celebró un convenio entre la comuna y la cartera ambiental para trabajar mancomunadamente en la tenencia responsable de animales de compañía y perros potencialmente peligrosos.

Con la presencia de la Intendenta Romina Rosas, del secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia, Francisco Guevara se dejó formalmente inaugurado el Centro de Zoonosis Municipal, un espacio destinado a la contención y asistencia animal.

Este centro, es un viejo anhelo de los proteccionistas de Caucete, quienes firmaron en abril de 2019, un acta compromiso con la actual mandataria para hacer realidad este lugar, compromiso que se cumplió en esta jornada.

A su vez, se celebró un convenio entre la comuna y la cartera ambiental para trabajar mancomunadamente en la tenencia responsable de animales de compañía y perros potencialmente peligrosos.

Durante su alocución, la Jefa Comunal destacó la importancia de este centro. “Veíamos la necesidad de ese espacio de que quien viniera a traer ese tesorito, porque para nosotros nuestras mascotas son eso, no tuviera que verse imposibilitado por la lluvia, por el calor, por las dificultades propias de una espera enorme , todo eso hace a la calidad del servicio que queríamos prestar”.

Párrafo aparte, se refirió al grupo de proteccionistas que se dieron cita en el acto, a quienes les resalto las labores que desarrollan en pos de los “callejeritos”. “Las protectoras hacen un trabajo enorme día a día, la mayoría son mujeres y eso me enorgullece enormemente”, enfatizó.

A su turno, Guevara comentó sobre gestiones realizadas por la intendenta para la habilitación y puesta en funcionamiento del quirófano. “Romina fue una de las primeras intendentas que me llamó y me mostro el lugar, donde tuve la oportunidad de hacer un recorrido y vi las condiciones en las que estaban trabajando”, expresó.

“Romina me planteó el tema del centro de zoonosis y me comprometí, porque es lo que pide nuestro gobernador, que tengamos una gestión federal, que coordinemos con los intendentes, que los recursos de provincia tienen que ser articulados con cada intendente, por eso me siento contento de cumplir con esa palabra empeñada ya que hace un mes estuvimos trabajando y ahora nos encontramos inaugurando este centro de zoonosis”, expuso.

A través del programa “Acompáñame”, la cartera ambiental dispuso de equipamiento veterinario y herramientas para el quirófano, aportando una camilla de cirugía, instrumental, un aire acondicionado, heladera para conservación y guardado de medicamentos, mobiliario de oficina y elementos de iluminación.

De esta manera, Caucete ingresa en los departamentos que ya cuentan con un centro abocado a la sanidad de mascotas, identificación y registro de perros potencialmente peligrosos y de animales de compañía, esterilización masiva y control población, prevención, diagnóstico, tratamiento y chipeo sin costo.

El acto cerró con la entrega de bolsas de alimentos a proteccionistas que de forma desinteresada colaboran en el rescate y la alimentación de animales callejeros.

El Centro de Zoonosis Municipal se encuentra ubicado dentro del predio de Centro Deportivo Municipal (CEDEMU), a pasos de la plaza departamental Manuel Belgrano, en calle Belgrano 162. Fubcionara de lunes a viernes y cuenta con sala de espera, zona de atención al público, baño, cocina y sala de operaciones y esterilizaciones.