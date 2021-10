Impulsar el desarrollo local

Las cámaras de proveedores en los departamentos permitieron fortalecer la defensa de emprendedores y empresarios locales. La presencia de las empresas en departamentos como Jáchal e Iglesia generó mano de obra.

El impacto de Veladero sobre las comunidades fue importante y eso llevó al desarrollo de empresas locales, sobre todo en el área de incidencia, como es Iglesia y Jáchal.

Esto sin dudas generó cambios importantes en los departamentos, tanto en lo social como en lo económico.

En este contexto se encuentran Cámaras de Proveedores como CAPRESMI, en Jáchal y CAPRIMSA , en Iglesia, que han tenido un rol por demás importante.

En ese sentido, el iglesiano Fernando Varela- CAPRESMI-, sobre lo que significa Veladero y los 16 años de vida en la explotación afirmó que “trajo muchos beneficios a través del desarrollo de mano de obra local y los proveedores se han ido sumando de a poco y buscamos que se sigan sumando”.

El dirigente departamental afirmó que la minería en el departamento fue importante “en el desarrollo local, la creación de emprendedores, a lo que se suma el aporte de las regalías en el departamento”.

“Nosotros no estábamos preparados para esto, veníamos de la agricultura y el comercio y nos tuvimos que adaptar a los nuevos requerimientos de las grandes mineras, además en su momento Barrick no tenía la mirada puesta en los proveedores locales”, afirmó Fernando Varela.

Por su parte, Fernando Godoy de CAPRIMSA, remarcó que “creo que se ha producido un cambio y se produjo en el desarrollo de los departamentos. Pero en este cambio tiene que haber una simbiosis entre los proveedores y la minera”, en este caso Barrick. En este camino remarcó que “se tienen que destacar aciertos y desaciertos en la relación pero de eso tenemos que aprender para que haya una minería con una mirada local y el desarrollo de proveedores con el compre local”.

En la relación con la empresa minera afirmó que “tiene que haber un esfuerzo importante de ambas partes, Veladero y Proveedores, para que nosotros podamos desarrollar a San Juan”.

Para finalizar afirmó que “Veladero tenga 16 años de vida como mina a nosotros nos tiene que servir de ejemplo para no cometer los mismos errores en la minería que se viene”.