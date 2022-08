Impulsado por el vino blanco creció un 0.5% el consumo

Las despachos de vinos al mercado interno en los primeros 7 meses del año han tenido un incremento de sólo el 0.5%. La tendencia la marcaron los vinos blancos que crecieron el 9.7% con respecto al mismo periodo de 2021.

Por Víctor García

El mercado de vinos se encuentra en similares condiciones que en 2021. Es que en los primeros 7 meses del año, los despachos solo incrementaron el 0.5%, lo que es un indicador mínimo teniendo en cuenta que Argentina tiene 18 provincias donde se desarrolla la vitivinicultura como actividad. Vale aclara que siguen siendo Mendoza y San Juan los principales productores de vides.

En cuanto al consumo, si se analizan los despachos de 2022 se observa que los vinos de color tuvieron un descenso del 2.8%, mientras que los bancos tuvieron un incremento en la demanda de 9.7%. Este es un dato interesante pues los que venían en crecimiento en años anteriores eran los vinos de color. De todos modos en el último mes medido, Julio, los vinos que descendieron en los despachos al mercado interno son los blancos con el 3.6% y los vinos de color lograron un incremento el 1.7%.

En estos primeros 7 meses el año, con el incremento del 0.5% se alcanzó una comercialización de vinos al mercado interno de más de casi 465 millones de litros.

Los números se tienen que evaluar con cuidado pues el país en materia de despachos de vinos al mercado interno viene con una caída del 11.1% si se compara con el 2020- Ver consumo per capita-.

La botella sigue traccionando

Si se toma en consideración el tipo de embase utilizado en los primeros 7 meses del año solo los vinos en botella y en Bag in Box crecieron el 3.1% y 3.4% respectivamente. La botella se encuentra en el escalón superior del podio con más de 284 millones de litros comercializados. Por otro lado, han tenido una caída importante la comercialización de vinos en damajuana con el 7.7%, tetra brik con 2.5%. Sin embargo, lo que más cayó fue la comercialización de vinos en lata con el 45.5% y otros embases con el 54.7%. De todos modos, estas caídas tienen un impacto mínimo en el global comercializado pues son volúmenes muy pequeños de vinos comercializados.

El consumo per cápita sigue cayendo

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura en 2021 el consumo per cápita en el país fue de solo 18.2 litros. Si se compara la variación interanual con el 2020 el consumo per cápita fue de 20.8 litros. Vale aclarar que este año fue muy particular en la comercialización de vinos. Expertos indican que el incremento del consumo se vio de la mano del encierro preventivo que tuvieron que hacer los argentinos a raíz de la pandemia del Covid-19. Por lo tanto, si bien, desde los entes oficiales hay expectativas que el consumo per cápita tenga índices positivos, se tendrá que evaluar el comportamiento de lo que ocurra en los próximos cinco meses del año.