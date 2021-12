Implementan el pase sanitario a partir del 1 de enero

El Gobierno informó hoy que a partir del 1 de enero se deberá acreditar la vacunación completa contra el Covid-19 para asistir a eventos masivos y actividades recreativas en lugares cerrados.



La medida, que va en línea con la que adoptaron en los últimos días en provincias como Buenos Aires, Tucumán y más recientemente Jujuy, es de alcance nacional y abarca a todas las personas mayores de 13 años y a las actividades consideradas de “alto riesgo epidemiológico y sanitario” debido a la concentración de personas en un mismo lugar.

A partir del primer día de 2022, la constancia de vacunación con dos dosis será requerida para asistir a locales bailables o similares en espacios cerrados, salones de fiestas también en lugares cerrados, viajes grupales de egresados, de jubiladas y eventos masivos organizados de más de mil personas que se realicen en espacios abiertos y cerrados o al aire libre.

En un comunicado oficial, el Gobierno indicó que la medida “representa una herramienta clave para sostener los logros de la actual situación, reducir los riesgos epidemiológicos y seguir brindando protección contra Covid-19 a cada vez más ciudadanas y ciudadanos”.

Las personas podrán acreditar el esquema completo de inmunización -el cual no contempla por el momento a las dosis de refuerzo- con la aplicación Cuidar en su última versión y, quienes ya la tengan en sus celulares, tendrán que desinstalarla y volver a descargarla.

Si el autodiagnóstico de la aplicación arrojara algún síntoma compatible con Covid-19 o si la persona estuviera notificada en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud como caso activo, se bloqueará la pantalla e impedirá el acceso cualquier certificado, independientemente de que la persona tenga el esquema de vacunación completo.

Por esa razón las personas que no pudieran acceder a la aplicación, siempre y cuando no se encuentren cursando la enfermedad, podrán solicitar a la autoridad jurisdiccional competente el certificado de vacunación contra Covid-19 en el cual consten las dosis aplicadas y notificadas al Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NOMIVAC).

La fiscalización sobre el cumplimiento de la medida estará a cargo de las autoridades jurisdiccionales, que podrán “exigir la acreditación del esquema completo para actividades adicionales en función de la situación epidemiológica, el plan de vacunación local y los avances en las coberturas de vacunación contra Covid- 19”, señaló el comunicado oficial.

La implementación del pase sanitario fue impulsada en el marco del Consejo Federal de Salud con consenso entre el Ministerio de Salud de la Nación que encabeza Carla Vizzotti y sus pares de las 24 jurisdicciones del país.

La provincia de Buenos Aires se adelantó al anunció del Gobierno nacional al oficializar días atrás la implementación del Pase Libre COVID en todo el territorio bonaerense a partir del 21 de diciembre próximo para toda persona mayor de 13 años.

En el distrito que gobierna Axel Kicillof se podrá presentar la constancia de vacunación a través de las apps “VacunatePBA” y “Mi Argentina”, o bien el carnet de vacunación en formato cartón o tarjeta, a los cuales posiblemente se sume ahora la aplicación “Cuidar”.

Horas antes del anuncio del Gobierno nacional se sumó a la medida la provincia de Jujuy a través de la Resolución N° 84, firmada por su titular, Omar Gutiérrez, por la cual el Comité Operativo de Emergencia (COE) dispuso “la obligatoriedad para residentes y no residentes (…) de contar con el esquema de vacunación” para poder ingresar a “todo evento público y/o privado que represente una situación de mayor riesgo epidemiológico”.

La medida tomada por la administración de Gerardo Morales entra en vigencia este lunes 13 de diciembre, cuando deberá exhibirse la constancia de vacunación en formato físico o digital para casi las mismas actividades que dispusieron Buenos Aires y el Gobierno nacional.

Las provincias de Tucumán y Salta también anunciaron sus respectivos pases sanitarios de Covid-19 para las actividades recreativas en lugares cerrados y eventos masivos o de grandes aglomeraciones tanto en espacios cerrados como al aire libre.