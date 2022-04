IMPACTANTE: Milagro en el anden

Una joven se descompensó en el anden y se cayó cuando venía el tren. Las imagenes son muy sensibles

Fue un episodio dramático y la protagonista se salvó de milagro. Candela se encontraba en el andén y cayó entre medio de uno de los vagones y fue socorrida por los testigos en el lugar. “Estoy sorprendida de estar viva”, dijo la joven.

La joven pasó 12 días internada en el hospital Alberto Balestrini con politraumatismos varios después del accidente y recién en las últimas horas pudo ver el impactante video del que fue protagonista.

“Le avisé a una persona que estaba adelante, pero ni llegó a darse cuenta. Le llegué a decir ‘disculpe señor, no me siento bien’, y me desmayé”, narró en diálogo con Telefe Noticias.

Luego, la sobreviviente manifestó que no se acuerda de nada: solo tiene algunos recuerdos de ella desmayada en la estación con la gente alrededor. Es más, recobró totalmente la consciencia recién cuando estuvo en el hospital y sabe lo que le pasó a partir de los videos que vio.

Las imagenes no es APTA PARA SENSIBLES

Fuente: Telefe Noticias