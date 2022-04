En un estilo propio directo, con una narrativa coloquial y seguro de sus convicciones, el escritor de 70 años, brinda a familiares y amigos un pensamiento firme sobre la vida y la cosecha de sinceras amistades.

La Sociedad Argentina de Escritores Filial San Juan dio comienzo al ciclo 2022 con la presentación de un nuevo libro.

La presidente Gloria Castro dio la bienvenida al público reunido en el salón de actos de UPCN para dar a conocer a “Iluso soñador de Abril”, la obra de Juan Manuel Galván.

“El libro fue terminado en 2011 pero nunca pude imprimirlo por diversas razones, es como una materia pendiente en mi vida, gracias a la SADE, hoy lo puedo disfrutar”, destaca Galván.

“Tengo 70 años, y como jubilado pude dar rienda suelta a mi libro, que cuenta motivos generales de la vida”, explica.

“No es un libro que despliege ninguna de mis actividades personales, porque tuve muchas en lo social fundamentalmente, siempre me gustó escribir, y quien me conoce, sabe la situación, por lo tanto me dio mucha satisfacción cuando mis amigos se hicieron parte del proyecto. Quiero agradecerle a ellos, y a mi familia por este importante logro personal”, agrega emocionado.

Galván en un estilo propio directo, con una narrativa coloquial y seguro de sus convicciones desea dejar a familiares y amigos el legado de un pensamiento firme sobre la vida, la forma de conducirse por los diferentes caminos cosechando experiencias habiendo sembrado sincera amistad.

Hay lugar para la poesía en un especial llamado de la inspiración que destaca por un ir y venir dentro de líneas muy definidas que pueden amalgamar sueños y realidades en ese “Iluso soñador de abril’’, que es el autor y que juega de manera muy especial con las palabras para construir lo que siente.

La tarde literaria contó con la presencia de destacados escritores como Luis Meglioli, David Rodríguez, Dr. Argentino Bazán, Silvina Atencio en conducción, Yolanda R. Espín y Ada Gámez, miembro de SADE, leyó algunos tramos selectos de la obra.

Además, este ex funcionario municipal y político local, recibió el apoyo y la presencia de Alejandro Q. Bravo y del presidente del Partido Bloquista Luis Rueda, quienes se sumaron a un acto cultural sin matices políticos pero sí como manifestación de una gran amistad, tema que el libro desarrolla ampliamente.

Este material esperó mucho tiempo por motivos personales de Galván, pero ya en 2011 había sido declarado de Interés Cultural por la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, lo cual fue destacado en el acto, que cerró con un brindis.