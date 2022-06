Ignacio Soria la rompe con su disco

IGNA ya está disponible en todas las plataformas de música online con gran repercusión. El joven vallisto escribió todas sus canciones y realizó toda la producción de este disco.

Escribe: Vanesa Olivares

Ignacio Soria, el joven músico vallisto sigue sumando éxitos en su carrera.

Con gran entusiasmo y profesionalismo escribió sus canciones y produjo su álbum que ya está disponible en las plataformas de música online.

Esta nueva producción se llama IGNA y fue íntegramente realizado en el estudio que el joven montó en su casa en Córdoba, provincia a la que se mudó para seguir sus estudios.

“Experimenté muchos cambios por cambiar de provincia. Surgieron tantas canciones que me senté a escribir los temas y a componer la música y al mismo tiempo a producirlas”, comenta

“La producción está hecha en casa. Toda la composición como la grabación y la producción la hice yo y me ayudaron algunas personas más” cuenta Ignacio.

“Este disco es el proyecto que más rápido concrete”, agrega.

IGNA tiene 5 canciones. “En menos de dos meses ya estaban listas y no necesitaban nada más”, relata sobre el proceso de composición.

“Escribirlas fue liberar las emociones de un momento y plasmarlas en canciones. Fue muy enriquecedor y muy lindo de las mejores cosas que hice en mi vida”, dijo Ignacio.

Las canciones son: Sleep in your arms, Quiero, Buenos Aires no es lo mismo sin vos, Nada mejor y Buena suerte y cuidate.

“Los temas tratan del amor y la soledad y otros inspiradores nostálgicos y prósperos”, dice el joven músico.

“Hay un tema que se llama Quiero y se refiere sobre todo lo que yo quiero en mi vida inspirado en momentos que he vivido últimamente”, añade.

“Buena suerte y cuídate, es una despedida a una persona que en su momento no pude hacer”, asegura sobre otro de los temas. “Y la canción me dio esa chance”, destaca.

“Sleep in your arms que es sobre un momento lindo que estoy viviendo”, destaca.

Sobre el estilo de los temas Ignacio cuenta que “es más pop que rock, también rumba flamenca. Hay estilos muy diversos en géneros y creaciones propias”.

Ignacio viene a toda marcha en este año. En el verano actuó en varios lugares y también pudo grabar el tema Botella tras botella, que fue furor con el grupo de cuarteto Omega. Además de tener una gran actividad en las redes sobre todo Instagram.

Para continuar con su vertiginosa carrera se mudo a Córdoba donde está estudiando Producción musical y sonido. Y allí sigue produciendo su música.

https://open.spotify.com/album/7GzCgsnraUk0yQPSys9F4o?si=wlft_3TgRreeu1cgPSQZ9g

ignacio_musica