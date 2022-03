Identifican a la presunta asesina de Santa Lucía

Ya hay una detenida por el asesinato de una mujer en Santa Lucía. Ahora se conocieron los nombres de la presunta asesina y de la víctima fatal.

Este miércoles por la tarde, en el Asentamiento Río San Juan, una mujer murió tras recibir una puñalada en el tórax. De acuerdo a lo señalado por Relaciones Policiales, fue tras un gresca en una parada de colectivo, en el interior de ese asentamiento.

Según indicó el fiscal Adrián Rivero a Zonda Diario, “la víctima es una mujer de 31 qué recibió un puntazo en la zona del tórax”. Por el momento, no saben si le dieron más puntazos y están esperando a que lo determine la autopsia.

Además, “ya hay una detenida que sería la presunta asesina o victimaría y es una mujer de 41 años”.

Por el momento, Riveros no señaló porque se dio el hecho ya que se investiga la causa. Mientras tanto, la mujer de 41 años sigue detenida y es la principal acusada.

Las protagonistas

Tras unas horas, identificaron a la supuesta agresora: Yanina Alderete, de 40 años. La víctima es una vecina, que vive en la casa de atrás, Fabiana Cabrera, de 31 años.

Con el aporte de vecinos, la policía y el fiscal del caso buscan reconstruir de forma preliminar los hechos.

Según algunos testimonios, Cabrera habría seguido a Alderete a la parada de colectivos . eso habría sido a las 12:30. Esta iba acompañaba a su hijo de 15 años, que tiene un retraso madurativo.

Trascendió (no es oficial) que Cabrera habría increpado a Alderete, con quien comparte viejas rencillas, de las cuales por ahora poco se conoce. La discusión terminó en una pelea y en ese mano a mano es cuando la apuñaló.

Con los gritos, aparecieron familiares y vecinos que se pelearon entre ellos defendiendo a una y otra mujer. Ahora buscan el arma asesina.