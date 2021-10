Ideas se impuso en las elecciones de estudiantes

La agrupación retuvo tres centros de estudiantes y en un frente con el Movimiento Universitario Unido ganó también la Federación.

La agrupación universitaria “Ideas” retuvo tres de los centros de estudiantes que ya conducía en las elecciones para renovar autoridades de los centros estudiantes de cada facultad y de la Federación Universitaria, órgano máximo de la representación estudiantil.

“Ideas”, se impuso en las facultadades de Ingeniería, de Arquitectura y Ciencias de la Salud pero a decir de los propios estudiantes, el batacazo fue en Ciencias Sociales, donde logró desplazar a Creando, la agrupación del rector Tadeo Berenguer, quienes ya contaban con una gestión de 4 años.

La Federación Universitaria también quedó en manos de Ideas, pero en este caso mediante un Frente Universitario que comparte con el Movimiento Universitario Unido, espacio que ratificó su gestión con un nuevo triunfo en la Facultad de Filosofía y La Mella, quienes integran la “izquierda popular”.

Las elecciones tuvieron una reducida convocatoria, de tan solo el 10 por ciento de los padrones y con un promedio de no más de 30 votos por mesa.

Los resultados, a pesar de algunos detalles menores, fueron los esperados luego de que, en las elecciones de autoridades y Consejos, la agrupación considerada como giojista obtuvo un numero de 5 consejeros superiores cuando históricamente, el máximo de representante por lista alcanzó a 3 estudiantes. Y el desempeño en los Consejos Directivos fue similar, logrando colocar representantes en 5 de 6 unidades académicas.

No obstante, este resultado no pudo verse reflejado en los números que obtuvo Roberto Gómez, ex decano de Arquitectura, y el elegido por Ideas para dirigir el Rectorado.

En una suerte de paradoja, la organización Creando logró junto al espacio “Vamos UNSJ”, el triunfo de Tadeo Berenguer y Analía Ponce como principales autoridades de la Universidad. Pero a pesar del respaldo oficialista, Creando perdió terreno en todas las disputas del estamento estudiantil.

Este espacio Ideas se vincula con José Luis Gioja, toda vez que su presidente es Juan Pablo Santiago Gioja, ex diputado provincial y sobrino del ex gobernador.

Juan Pablo Gómez, integrante del triunvirato de Juventud Peronista es otro de los referentes que tiene la organización estudiantil, y fue el único del tridente joven del Partido Justicialista, vinculado al sector del expresidente del PJ Nacional en las elecciones internas partidarias. Además, Gómez es funcionario del Instituto Nacional de Juventudes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, agregaron fuentes de Ideas.