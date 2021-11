Icardi confesó que se encontró con la China Suárez en París

El futbolista y la actriz se vieron el fin de semana que Wanda Nara viajó Milán con su hermana. Su cuñado, y pareja de Zaira, fue cómplice: lo esperó en el auto.



Mauro Icardi confirmó que existió tal encuentro con Eugenia China Suárez en París (Francia). Si bien la información ya se sabía porque hasta a la propia Wanda Nara le había llegado un mail anónimo contando detalles sobre aquel fin de semana en que ella y su hermana Zaira habían viajado a Milán (Italia), ahora fue el jugador quien habló al respecto.

Lo hizo en diálogo con Yanina Latorre, quien desde que se desató el escándalo -a mediados de octubre- se convirtió en una suerte de vocera de la empresaria, quien solo realizó declaraciones a través de ella. Hasta que el próximo 18 de noviembre llegue Susana Giménez a París y grabe un especial: será la primera vez que rompa el silencio sobre su crisis matrimonial.

Según detalló la panelista de Los ángeles de la mañana, Wanda e Icardi la llamaron ayer a última hora de la tarde y la comunicación duró dos horas. “Estaban preocupados”, reveló y agregó que el futbolista le pidió explicaciones y quería saber quién le había contado los detalles de aquel encuentro con la actriz el fin de semana del 25 y 26 de septiembre. Se refirió a la información que la esposa de Diego Latorre dio en el ciclo que conduce Ángel de Brito: que Mauro había ido al lujoso hotel Le Royal Monceau y su cuñado, Jakob von Plessen -pareja de Zaira Nara-, debió dormir en el auto mientras lo esperaba.

“La data que conté es absolutamente real. A Wanda y Mauro les preocupó porque solo lo sabían cuatro personas: la China, Wanda, Mauro y Jakob. Cinco conmigo. Es decir, que uno de ellos tiene que haber hablado”, aseguró la panelista que había tenido acceso a esa información a través de un hombre que dijo ser petisero.

Además, contó que durante la conversación la pareja se peleaba y ella terminó oficiando de psicóloga. “Él quería saber quién era la fuente. Le reprochaba a Wanda que me había contado todo a mí. Y ella me contó mucho, pero no lo del petisero”.

En tanto, reveló que Icardi le admitió que vio a la actriz en París: “Me confirmó que se encontró con la China en ese hotel”. Y agregó que el futbolista le contó que reservó la habitación a nombre de un polista que no estaba en la ciudad por ese entonces, y quien tampoco estaba al tanto de lo que había sucedido. Por caso, pensó en recurrir a ese nombre para no mencionar a nadie vinculado al mundo del fútbol y que trascendiera.

“Me confesó todo. Habló bien, sereno. Él tiene las cosas claras, quiere seguir con su matrimonio. Me dijo que la ama a Wanda”, dijo Yanina Latorre y reprodujo las palabras del futbolista: “Yo reservé la habitación a nombre del polista, le regalé la camiseta del PSG. Pero acá hay un problema: ¿si Wanda no te lo dijo a vos, esto lo está pasando la China y ella quiere seguir teniendo quilombo”.

Por su parte, el jugador le contó que él fue quien inició la conversación con la China Suárez a través de Instagram. “Pensó que nunca le iba a contestar, empezaron a hablar, le gustó. Ella lo apuraba, él no definía, video va, viene viene…”, relató Yanina Latorre. Hasta que se encontraron en el hotel, pero que allí no hubo intimidad porque él tenía fiebre y se sentía mal.

Cuando Wanda Nara se enteró de aquel encuentro -luego de descubrir los mensajes y llamadas- le pidió a Zaira el teléfono de la China. “Mi hermana quiere hablar con vos”, le dijo a la actriz y luego se comunicaron las mujeres. En dicha conversación, ella también le confirmó el encuentro.

Sin embargo, meses antes (el 20 de agosto), Paula Chaves -amiga de Zaira y de la China- le envió un audio a la ex Casi Ángeles para corroborar los rumores que habían comenzado a surgir. Es que si bien no había salido públicamente, a Wanda le habían llegado versiones. Ella lo desmintió -”¿cómo vas a pensar eso de mí?”, le dijo- y le reenvió aquel mensaje a Icardi para alertarlo de que su entorno había comenzado a sospechar.

“De todas formas, siguieron hablando y concretaron su encuentro para fines de septiembre. Aquel viaje fue alentado por el propio Icardi. Incluso, pagó un vuelo para 12 personas y solo viajaron Wanda y Zaira. Él insistió para que se fueran y ahí ella se dio cuenta que quería hacer alguna pero no sabía con quién”, detallaron en Los ángeles de la mañana.