Ibaceta advierte un trasfondo político en el caso judicial que volvió a fojas cero. José Adolfo Ibazeta, exintendente calingastino, había sido sobreseído en la causa que se investigaba la muerte de un nene, y ahora anularon esa resolución.

La causa por la muerte de un niño de 4 años que ocurrió en el 2021 en un predio que Ibaceta le alquilaba a otro hombre, en Calingasta.

El menor estaba en una cancha de fútbol donde fue aplastado por en arco.

Durante el proceso judicial, el exintendente fue sobreseído. Sin embargo este lunes se conoció un revés judicial para Ibaceta.

El querellante impugnó aquella resolución que había emitido el juez de Garantías. Diego Sanz y el Tribunal de impugnación, a cargo del Juan Carlos Caballero Vidal, resolvió anular el fallo de aquel magistrado. Lo apartó del caso y solicitó que el veredicto dictado el pasado 6 de abril sea revisado.

José Adolfo Ibaceta, actual presidente del Concejo Deliberante de Calingasta, dialogó con Zonda Digital y sostuvo que “este caso, para mí, tiene un tinte político”

“La verdad es que no estoy sorprendido porque desde que comenzó este caso ya venía mal intencionado todo, por la manera en que se ha tratado. Yo no estoy en contra de que se investigue. Creo que todo hecho que genera algún tipo de sospecha se debe investigar”, dijo el exintendente.

“Ahora, la forma en que se ha encarado este caso, si es sorprendente. A mí se me dio por prófugo, se me tuvo esposado como si fuera un delincuente, como si me estuviera escapando y jamás pasó eso y hasta me allanaron. Es una cosa insólita.

No me sorprende esto porque creo que tiene un tinte político”, agregó Ibaceta.

La tragedia que desencadenó el deceso del niño de 4 años, involucró a Gustavo Campillay Rodríguez, quien explotaba comercialmente el lugar. Ibaceta le había dado el predio mediante un contrato de comodato.

En tal sentido, Ibaceta explicó que: ” Para mi tiene un tinte político, no me caben otras palabras, porque primero yo no soy el propietario; segundo que había un contrato de comodato y cuando hay un contrato uno deja de ser dueño, no puede ingerir en nada y yo no he tenido ningún grado de participación en ningún caso, ni de explotación, ni de comunicación telefónica”

“Todo esto lo ha corroborado el fiscal y ahora aparece esto. La verdad es que me genera mis sospechas. Porque eso no es tan solo del fiscal, esta el jefe fiscales también.

Esto se ha venido apelando desde un principio, entonces no es una cuestión que venga asi no más. Cuáles son las motivaciones que llevan a esto, a tratar este tema de esa manera”, manifestó el exjefe comunal.

Ibaceta por ahora dijo que esperará “para ver cuáles serán los pasados a seguir. Se que se ha dejado sin efecto todo. Se ha dejado de lado el juez de Garantías. No sé cual juez va a intervenir. Esperaremos para ver que pasa”

Muy molesto

José Adolfo Ibaceta se mostró muy molesto con todo este proceso judicial en que se vio involucrado.

“Yo, siempre estuve y estoy a disposición de la Justicia. Con lo que estoy molesto es con la manera en que se ha tratado todo el caso. He pasado como un delincuente ante la sociedad. Estoy molesto en como he sido tratado, estuve a cara descubierta y esposado”, señaló.

Consideró que: “es justo que se investigue. Ahora las formas son los que no comparto”.

Y aclaró que: “Todo vuelve a fojas cero. Veremos que sucede. Estoy de acuerdo que las cosas deben dilucidarse, aclararse, con que tiene que existir la Justicia. Ahora la forma en que se ha tratado mi caso no lo comparto”.

Ibaceta destacó que ” si yo hubiera tenido una negativa ante la Justicia, estoy dando motivos pero no los he dado y me tomaron como prófugo.

Cada vez que la Justicia me requiera voy a estar, me siento un hombre de bien y tengo la conciencia tranquila”, finalizó el exintendente.

Lo que motivo la anulación del fallo emitido por el juez de Garantías sobreseyendo a Ibaceta fue un defecto formal de fundamentación.

