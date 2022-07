Iba por Libertador, despistó, se cruzó de carril y se llevó puesto un auto. Terminó incrustado en un gran árbol de la vereda de la casa de Gobierno.

Un espectacular siniestro vial ocurrió durante la siesta de este viernes en Capital. Precisamente, fue en avenida Libertador. Allí, un conductor perdió el control de su camioneta y terminó impactando contra un árbol ubicado sobre la vereda del recinto gubernamental.

El hombre iba a bordo de una camioneta marca Ford Ranger, circulaba por Libertador antes de llegar a lateral de Circunvalación. Perdió el control producto del asfalto mojado por la lluvia.

Producto de la pérdida de control del vehículo, la camioneta pasó por encima del boulevard, choco un árbol, un contenedor de residuos, cruzó al otro carril y terminó su viaje incrustad a un árbol plátano, de la vereda de la casa de Gobierno.

Por suerte, al momento del hecho no circulaban otros vehículos por el carril contrario. Sólo hubo que lamentar daños materiales. El conductor no sufrió heridas de consideración, por lo que no fue necesaria la asistencia médica y pudo salir por sus propios medios del interior del vehículo.