“Hubo un error humano pero no sacamos ventaja de ningún tipo”

Después de conocido el fallo del Tribunal de Penas de la Liga Sanjuanina, la dirigencia de Aberastain salió a dar la cara y expresó su verdad respecto de lo sucedido.

En una mesa en la cual estuvieron el presidente del club Oscar Vargas y el técnico Cristian Molina expresaron sus sensaciones luego de haber vivido 72 horas de mucha incertidumbre.

“Nosotros ganamos en la cancha y nos encontramos con la sorpresa el lunes a las 20.00 que nos protestaban los puntos del partido del jueves pasado” comenzó expresando el dirigente.

El Lunes ingresó en la Liga Sanjuanina la protesta de San Lorenzo de Ullum por la mala inclusión de Enzo Cejas, quien debía cumplir una sanción de 1 fecha por haber llegado al límite de 5 amarillas en 4° división.

Hoy pasado el mediodía se conoció el fallo el cual determinaba que el resultado quedaba igual y solo se sanciona al jugador y al club por el error cometido.

“Somos seres humanos y cometimos un error y el fallo no ha sido favorable a nosotros porque nosotros como club tenemos una multa y el jugador debe cumplir una sanción de 10 partidos. Pero no sacamos ventaja con el jugador porque estuvo en el banco de suplentes y no ingresó a jugar” remarcó Oscar Vargas

Al explicar como se dio la situación de la inclusión del jugador el DT Cristian Molina explicó como fue la situación. “En el partido con Sportivo tuvimos un expulsado y cuando recibimos el boletín solo estaba el de primera y no vimos el de cuarta división. Fue un error humano” explicó el entrenador.

Aberastain con su presidente quedaron en el ojo de la tormenta ya que Oscar Vargas además de presidir la institución Naranja es a su vez el tesorero de la Liga. “No ha incidido para nada y se de los rumores pero se ha sabido diferenciar los roles. El tribunal trabajó independientemente del Consejo. Creo que no hay que caer en eso porque es un golpe bajo para nosotros y para el tribunal.