“Hoy puedo disfrutar del camino en La Voz Argentina”

El intérprete que fue el primer sanjuanino en superar la etapa de las batallas para entrar en los nocaut, habló en exclusiva con Zonda Diario. Dio detalles de lo que la experiencia del pasado por la VOZ le implica.

Andrés Cantos es una de las voces sanjuaninas que está brillando en La Voz Argentina. Integrante del equipo de Ricardo Montaner el joven artista ha cautivado con su voz y su manera expresiva de cantar. El artista sostiene que todo el proceso de participación en el Reality será un aprendizaje que le quedará por el resto de la vida.

Tras pasar a la etapa de los nocaut Andrés Cantos habló con Zonda Diario sobre cómo está viviendo la experiencia La Voz Argentina “la experiencia acá en La Voz es como un manojo de sentimientos nuevos. Me estoy encontrando conmigo mismo y gracias a Dios me está yendo bastante bien y definitivamente es una experiencia única”.

“Ricardo Montaner y Palito Ortega fueron muy críticos a la hora de destacarnos lo que podíamos dar vocalmente”.

Al hacer un recorrido por su estancia en La Voz afirmó que “pasar las audiciones a ciegas fue una gran satisfacción personal. Yo ya lo había intentado el año anterior y me vine un poco triste a casa porque no había entrado”. Agregó que “el trabajo duro hace que los resultados sean diferentes y hoy lo puedo disfrutar, por lo que estoy muy contento.

Acerca de las batallas, etapa en que está actualmente el reality, afirmó que fue “muy difícil. Es un momento para replantearte lo que querés porque vas y el resultado no depende de nosotros y por más que des lo mejor de vos, si ellos ven otra cosa en el otro participante”. Agregó que “estoy muy contento por haber pasado y seguir de pie en este camino”.

Andrés al momento de hablar de los coach- Ricardo Montaner y Palito Ortega- detalló que “fueron muy críticos a la hora de destacarnos lo que podíamos dar vocalmente”. Añadió que “creo que Pablo- el concursante con quien fue a las batallas- tiene un potencial de voz bárbaro. Éramos muy distintos a la vez, porque uno tenía la voz muy llorosa y el otro más imponente. Se pudo dar una buena perfonance, gracias al apoyo que nos dieron los coach”.

El sanjuanino, por antecedentes familiares y por su trabajo en la Banda de la Policía, se identifica con el folklore. “Me está costando adaptarme a otros ritmos. Pero siempre he tenido el concepto de que si te sentís cantante o cantor con dedicación podés cantar lo que vos quieras”.

Sobre la gente que conoció en el proceso afirmó que “en Buenos Aires conoces gente de distintos lugares. Dentro del Team de Montaner tengo varios compinches, pero con el que mejor me llevo es con Leo Jurado que es jujeño”. Al dar detalles de esta amistad cuenta que “es muy buena persona y compartimos mucho desde el día uno. También tengo mucha afinidad con Francisco Escudero que es del Team MauyRiky, que es de San Rafael, Mendoza. Estas son las personas con las que mejor me llevo y comparto cosas. Creo que hemos entendido que más allá de la competencia tenemos que compartir que es lo primordial de todo esto. Hay que saber que los resultados dependen de otras personas y no de nosotros y debemos disfrutarlo así. Esto es lo que queda y lo mejor que nos vamos a llevar son estos momentos”.