Hoy inicia la celebración litúrgica a Santa Lucía

La novena en honor a la Patrona departamental se llevará a cabo hasta el 13 de diciembre. El tradicional festejo en la plaza no se hará, ya que aún está en remodelación, en un 80% de avance.

Este 2021, la Fiesta de Santa Lucía tendrá una edición muy particular, donde solo se hará la parte litúrgica.

El tradicional festejo en la plaza no se hará, entendiendo que la misma está en remodelación y aún no se ha terminado. Está en un 80 por ciento de avance, según informaron desde la Comuna.

Todos los días habrá a partir de las 20 hs adoración eucarística, a las 20.30 hs rezo del Santo Rosario y a las 21 hs, la misa.

Ayer se llevó a cabo la jornada por los jóvenes, que tuvo la bendición con reliquias de Carlo Acutis. Participó el coro Altas Cumbres.

Mañana será la jornada por los trabajadores y contará con la participación del Coro Santa Lucía.

El 6 se orará por los enfermos. Se hará la unción de los enfermos.

El 7 de diciembre será una jornada muy especial porque se pedirá por los matrimonios y las familias. En la ocasión se hará la renovación de promesas matrimoniales.

El 8 de diciembre, la jornada girará sobre Los Frutos del Sínodo. También será el turno de primeras comuniones a las 8.00, 9.30 y 11.30.

En tanto que el día 9 se orará por la vida consagrada.

El 10 de diciembre se realizará la procesión de antorchas. Se orará por los fieles difuntos, en especial por aquellos fallecidos por el Covid-19.

El 11 de diciembre la oración será por nuestra patria argentina. En la ocasión se tendrá la participación del Coro Vocacional UNSJ.

Por su parte, el 12 de diciembre, la jornada será por toda la comunidad parroquial. Se celebrará la misa a las 9.00, bautismos a las 11.00. También se realizará la Caravana de Santa Lucía por el departamento.

Por último, el 13 se hará en Honor a Santa Lucía. Las misas se realizarán a las 8.30, 10.00 y 11.30.

La procesión será a partir de las 20.00 y la misa de cierre será a las 21.00 y estará presidida por Monseñor Carlos María Domínguez.