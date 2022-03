Hoy, el día más esperado del calendario futbolero

River y Boca disputan desde las 19.00 una nueva edición del duelo más importante del fútbol argentino. Se miden por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional. El árbitro del encuentro será el neuquino Darío Herrera.

Se viene una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. Por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional se enfrentan River y Boca, los dos clubes de nuestro país con mayor cantidad de hinchas.

El partido arranca a las 19 en el estadio “Antonio V. Liberti”, con 1.200 efectivos policiales de seguridad, el arbitraje de Darío Herrera -los colaboradores serán Juan Pablo Belatti y Diego Bonfá- y televisación conjunta de FOX Sports Premium y TNT Sports.

La camiseta que Boca usará llamó la atención a propios y extraños, dado que será la primera vez en la historia de este tradicional encuentro que uno de los dos cambiará su indumentaria de manera oficial.

Este partido, interzonal en cuanto al certamen se refiere, es importante para ambos, más allá de la rivalidad y la historia, dado que River marcha puntero en la Zona A, mientras que Boca acumula 11 puntos -al igual que Colón- y está a dos unidades escolta del líder Estudiantes de La Plata.

Con el equipo confirmado por parte de Marcelo Gallardo, el “Milonario” buscará hacerse fuerte en su estadio, donde está invicto con dos victorias y un empate, y viene de golear 4 a 0 a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Si bien el “Muñeco” no cuenta con el zaguero Héctor David Martínez, quien aún está en recuperación, podrá tener a disposición a los mismos once que le ganaron al “Lobo”.

Boca con Benedetto y Molinas

Si bien Sebastián Battaglia no confirmó el equipo que saldrá al césped del estadio de Núñez, en la práctica previa al encuentro dio indicios que ingresarán desde el inicio Aaron Molina y Darío Benedetto.

El delantero arrastraba una molestia y por eso no estuvo frente a Estudiantes de La Plata (1-0) la semana pasada, pero se puso a punto y afrontará el Superclásico.

En la zona media, Aaron Molinas le ganó la pulseada al paraguayo Oscar Romero, quien tenía chances de estar presente, pero aún no encuentra su mejor forma.

La sensible baja de Carlos Izquierdoz, quien sufrió la rotura del metatarsiano del pie y tendrá para tres meses de recuperación, será suplida por el peruano Carlos Zambrano, quien tendrá como compañero a Marcos Rojo.

Formaciones

RIVER: Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, Leandro González Pirez, Milton Casco; Enzo Pérez, Enzo Fernández; Santiago Simón, Nico De La Cruz, Esequiel Barco; Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.

BOCA: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Frank Fabra; Cristian Medina, Pol Fernández, Juan Ramírez; Aaron Molinas; Seba Villa y Darío Benedetto. DT: Sebastián Battaglia.

>Estadio: Antonio V. Liberti. >Hora: 19.00. >Árbitro: Darío Herrera.

>TV: FOX Sports Premium y TNT Sports Sports.