Hoy arrancan las clases presenciales en SJ

Con un nuevo protocolo, miles de alumnos vuelven a las aulas en la provincia. Mientras se espera que se vaya superando la etapa de la pandemia, se pone el foco en la presencialidad y en reforzar la educación sanjuanina.

Hoy, miércoles 2 de marzo, 195.000 alumnos comenzarán el ciclo lectivo 2022 en San Juan. Este año el protocolo es otro y rige bajo el nombre “Aula Segura” enmarcado en un plan nacional que marca nuevos protocolos para las clases presenciales.

Aula Segura se implementará en todos los establecimientos educativos de la provincia. Se trata de una serie de medidas sanitarias a cumplir para evitar la propagación del virus.

Los detalles del protocolo

En primer término, la titular de la cartera sanitaria, Alejandra Venerando, explicó en una conferencia de prensa que ante un caso de Covid detectado en alguna escuela, los contactos estrechos no deberán aislarse si no presentan sintomatología. En este sentido, explicaron que el alumno o docente deberá seguir concurriendo a clases, pero con cuidados estrictos: uso de barbijo, evitando estar en lugares cerrados y eventos masivos.

En tanto que los casos asintomáticos que tengan el esquema inicial de vacunación completo o que haya tenido COVID en los últimos 90 días, tampoco deben realizar el aislamiento. Mientras que los asintomáticos sin vacunación o esquema incompleto deberán cumplir siete días de aislamiento desde el momento del último contacto con un caso confirmado.



Si hay sospechas de un brote en el aula, las autoridades sanitarias y educativas investigarán el foco de contagio y determinarán las medidas a seguir. Ante esta situación la ministra de Salud, explicó que “esto no es motivo de interrupción de las clases”.

Mientras tanto alentarán a los alumnos y docentes a utilizar barbijo de manera correcta mientras estén en clases. “Si bien no es obligatorio para Nivel Inicial, ni para la Educación Especial, recomendamos su uso a partir de los años, por supuesto, es obligatorio en todos los demás niveles”, agregó.

En los espacios abiertos, como en la clase de Educación Física o recreos, no se usará el barbijo. Pero recomiendan una distancia mínima en los espacios abiertos y compartidos en los establecimientos educativos.