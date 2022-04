Hospitalizan a un hijo de Wanda Nara luego de sufrir un grave accidente. Valentino, el hijo mayor que la empresario tuvo con Maxi López, sufrió una dolorosa caída y terminó hospitalizado de urgencia.



Wanda Nara reveló en sus redes sociales que su hijo mayor, Valentino, debió ser ingresado de urgencia a un hospital tras sufrir un fuerte accidente. Además, agradeció al personal de salud que lo atendió.

Aunque no dio muchos detalles de lo sucedido, explicó que el adolescente debió ser hospitalizado luego de quebrarse la clavícula. Una vez en la institución médica, fue una enfermera quien lo atendió primero y Wanda le agradeció profundamente el trato y la predisposición.

“Hoy me escribió una enfermera que me dijo ‘lo que daría por ser vos, por vivir tu vida’. Yo lo que le quise contestar es que ella se muere por ser yo y yo, la verdad, la admiro a ella. Porque en la pandemia nos salvó la vida a todos y porque eligió una carrera que nos ayuda a todos”, expresó, conmovida.

Acto seguido, contó lo que le pasó a su hijo. “Ayer se rompió la clavícula, salimos corriendo y los primeros auxilios te los hace una enfermera. En la vida no importa quién sos, importa ser feliz y lo que hagas, que te de la felicidad y que estés convencido. Quería decirlo porque recibo un montón de mensajes de ustedes, sobre todo en época de exámenes. Me escribe ´ay, quisiera ser Wanda´. A veces no es tan fácil como parece, hay momentos lindos y feos, como los verán, para las que parecen tener una vida perfecta”, agregó.

“Lo más importante es buscar la felicidad con las pequeñas cosas, ahí es donde está realmente. Muchas veces me han visto en Disney con mis hijos, porque yo no tuve la oportunidad de ir de chiquita, pero la mayoría de las veces y si buscan en mis fotos y en las de Mauro, vamos al parque. Ahí es donde mejor la pasamos y eso está al alcance de todos”, concluyó.