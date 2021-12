Hortencia, nunca es tarde para aprender

Con 72 años, tres hijos y cinco nietos decidió terminar sus estudios secundarios. Ahora quiere estudiar teatro o pintura para seguir activa.

Hortencia Díaz con sus 72 años estudiaba todos los días para aprobar las materias que le quedaron del secundario. No la tenía fácil. Debía Contabilidad, Idiomas, Física y Química. Pero las ganas de recibirse eran más fuertes y hasta su nieta que pronto se recibe de Bioquímica la ayudó a prepararse.

Desde pequeña le fue difícil estudiar. Su familia se cambiaba de casa muy seguido porque su padre era obrero rural. Y al momento de seguir con sus estudios secundarios, era complicado hace estudiar a 12 hijos con pocos recursos. Por eso quedó en el tintero y al crecer pudo hacer otros cursos como de costura pero nunca terminar la secundaria.

“Hace más de 10 comencé con el Bachillerato de adultos, que le llamaban en esa época. Pero se enfermó mi mamá y debía viajar a 25 de Mayo a cuidarla. Y después mi esposo y había que cuidarlo en el Hospital. Con todo eso se me fue pasando el tiempo”, indicó. Y lamentablemente ni su esposo ni su mamá lograron superar sus problemas de salud. La muerte de ambos le dejó un sentimiento de dolor muy grande y de vacío. Con su esposo Pascual, habían compartido toda una vida, 48 años de casados, tuvieron 3 hijos (Marisa Mercaú, María Belén y Alejandro) y 5 nietos (Mauro, Facundo, María Agostina, Catalina y Sofía)



“Lo que pasó con mi esposo fue un bajón para mí, pero me puse las pilas. Con la pandemia dije: bueno habrá que terminar esto. Siempre les inculqué a mis hijos la importancia del estudio y mis nietos también, porque para mí es muy importante y luché por eso”, contó.

“La vicerrectora me tomó el examen y cuando salí, ví a toda la escuela reunida y tuve emociones encontradas no sabía si llorar o reír”, dice Hortencia. “Me gusta mucho leer, hacer los crucigramas y me gustaría estudiar teatro o pintar pero siempre seguir activa”, comenta.

Mirá ese momento tan especial