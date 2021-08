Homenajearon a los medallistas olímpicos

En la Sala Eloy Camus el Gobierno de la provincia le brindó el merecido reconocimiento a los tres sanjuaninos que obtuvieron la medalla de bronce en el voley.

El acto tuvo una gran presentación de parte Ricardo Rodríguez que con una emotiva reseña destacó el logro obtenido y ponderó a la provincia como generadora de deportistas de elite internacional.

Bruno Lima, Matías Sánchez y Federico Pereyra formaron parte de la mesa en la cual dejaron sus expresiones sobre lo vivido y el orgullo de ser sanjuanino.

“Gracias por acompañarnos a todos y gracias por este momento que vivimos. Todos los que están en este salón nos marcaron un camino como lo es Raúl (Quiroga) y el cual hemos recorrido tratando de dejar bien a la provincia. Es necesario que agradezca a la gente que estuvo pendiente de nuestros crecimiento. Pero también a los deportistas de otras disciplinas por que entienden los que se pasa. Por que hay momentos de sufrimientos y que no es fácil. Somos privilegiados nosotros por que tuvimos el respaldo de un gobierno que no nos abandonó” dijo Bruno Lima

“Los que estamos viviendo es algo que no se puede explicar. A mi me preguntan si sentía esto mas emotivo o en el mundial sub 23. La respuesta es sencilla hoy estamos felices y dentro de un tiempo estaremos mucho mas al entender la real envergadura de lo que conseguimos. A mi me decían juga como el Chiqui y vas a llegar y hoy debo agradecer a todos los que están todos acá por la formación y el ejemplo. Los deportistas sanjuaninos somos privilegiados por todas las facilidades que recibimos que les puedo asegurar que otros deportistas de otras provincias no las tienen” expresó Matías Sánchez.

“Es un orgullo estar aquí con toda esta gente que ha sido importante para el voley de nuestro país. Esta es una victoria de todos de ellos porque nos formaron, nos guiaron y ayudaron. De nosotros por el esfuerzo que hicimos pero también de los que tienen la responsabilidad de funcionarios. Por que sin su apoyo hubiera sido imposible concretar este sueño” remarcó Federico Pereyra.

Al momento de su alocución el gobernador Sergio Uñac fue breve y destacó el logro de los pibes. “Siempre traté de ser coherente entre las palabras y las acciones. Hemos logrado que la planificación nos permita acompañar al deportista y nos falta todavía. Pero también estamos con los dirigentes porque son los socios estratégicos del estado. Hay dos pilares en los cuales se construye la sociedad: la educación y el deporte. Esos son pasos que hemos dado los sanjuaninos. Hoy Bruno, Federico, Matías son ejemplo para las futuras generaciones porque han sabido hacer el camino con sacrificio para hoy poder llegar al éxito deportivo”.