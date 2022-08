Homenaje musical a la Difunta Correa

Solange Pintos dará a conocer su videoclip “Difunta”, el sábado 10 de septiembre a las 21 hs en el Teatro de la Biblioteca Franklin.

El sábado 10 de septiembre a las 21 hs en el Teatro de la Biblioteca Franklin, Solange Pintos presentará su nuevo videoclip, denominado “Difunta”.

Se trata de una composición de la sanjuanina Susana Castro con la música del guitarrista Hugo Figueroa. “La adaptamos a nuestra interpretación y es lo que haremos ese día, además de un show folclórico”, contó Solange.

Respecto a Deolinda, amplió la cantante, “es una obra muy mística, bella y compleja, no solamente en lo musical sino en lo religioso, lo cual tomo con mucho respeto”, agregó.

“Cada vez que hacemos este tema con los chicos, se nos pone la piel crespita y eso es lo que queremos transmitir ese día y siempre. En el transcurso de la canción se va narrando todo perfectamente y la imaginación va construyendo imágenes mentales de todo lo que fue viviendo, sintiendo y sufriendo la Difunta Correa, una mujer que llegó a muchas partes del mundo y nació en nuestra tierras”, contó.

A la vez, la cantante señaló que “la Difunta es ese pilar que me ayudó a dedicarme a esto, con una fe intacta se lanzó frente a todo para ir con su niño en brazos tras su amor. Ese retrato fue la gota que rebalsó el vaso para decir: ‘Ya estamos’”.

El video se grabó en febrero de este año y en el registro de lo audiovisual se ve el personaje de la Difunta Correa.

“Fue la parte más heavy, y sentí en ese rato una milésima de lo que ella sufrió y no fue nada fácil. En esa parte desértica, la arena quema, hay espinas, insectos, muchas cosas que sentí en carne en viva me hicieron dar cuenta lo que esa mujer vivió”, finalizó Solange.

Para agendar

Las entradas se venden anticipadas en Estudio 21, Av. Libertador entre Lateral de Circunvalación y Ridao o en Maranatta, en 9 de Julio, frente a la Plaza de la Joroba o al teléfono 2645645766.

Solange Pintos, Cantante

