Homenaje gaucho a los héroes de Malvinas. La nueva edición de este encuentro tradicionalista se realizará entre el 31 de marzo y el 2 de abril. La misma se hará bajo el lema de homenaje a Héroes de Malvinas.

La nueva edición de la Cabalgata a la Difunta Correa será entre el 31 de marzo, noche de gala y el 2 de abril. De esta forma los representantes de las agrupaciones tradicionalistas tendrán nuevamente un punto de encuentro. Los gauchos cuentan con ansias los días para volver a realizar este recorrido, que este año tendrá un valor especial y es un homenaje a los héroes que pelearon en Malvinas en la guerra contra los ingleses.

El presidente de la Federación Gaucha Sanjuanina, Sergio González detalló que “luego de dos años por la pandemia de parate hemos empezado de nuevo con las actividades. La cabalgata es algo muy esperado por todo el gauchaje”.

El dirigente gaucho contó que la noche del 31 de marzo se hará la noche de gala, luego el 1° se realizará la partida hasta Caucete, donde la caravana hará noche , y el 2 de abril llegarán hasta el paraje Difunta Correa.

Agregó que “esta cabalgata será especial porque le vamos a hacer un homenaje a quienes lucharon en Malvinas, por conmemorarse los 40 años de la la guerra”.

Es por esto que contó que en Difunta Correa harán un descubrimiento de placas. Del acto participarás las agrupaciones que defienden los derechos de Malvinas y ex combatientes que estuvieron en las islas.

Respecto a la participación de delegaciones que participarán en la cabalgada 2022 explicó que “ya han confirmado la presencia delegaciones de las provincias de Mendoza, Santa Fe, Córdoba, el sur del pais”, además “nos han confirmado la presencia de algunos representantes de Chile, que nos acompañan todos los años”.

Agregó que “estamos convencidos que vamos a superar la cantidad de gauchos que participaron en la última edición. Estamos convencidos que esto ocurrirá porque los gauchos tienen muchas ganas de participar”.

El dirigente explicó que “para respetar los protocolos sanitarios, si bien hay un distanciamiento entre las personas por los caballos, vamos a exigir que utilicen el tapabocas y el pase sanitario”.

González destacó que “lo importante es que nos volvamos a reencontrar, de poder encontrarnos con muchos amigos que no veíamos desde hace mucho tiempo”. También tuvo un momento de reflexión para los que “se fueron en esta pandemia y no los podremos volver a ver, pero que siempre estarán”.

Sergio González, Presidente de Fed. Gaucha

