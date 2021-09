Homenaje a Sarmiento en Nerja, España

Luego de varios años sin reunirse este 11 de septiembre lo hicieron en la plaza donde está el busto del prócer sanjuanino en España. “Fue un momento muy especial”, dijo Sebastián Navas, que vive en esta localidad.

Escribe: Víctor García

Nerja es una tierra muy cercana al afecto de muchos de nuestros abuelos, es que desde 1890 en adelante y luego con la Guerra Civil Española, muchos españoles emigraron a Argentina. Entre ellos, muchos de los procedentes de Nerja se asentaron en tierras sanjuanina. Por ello, a muchos no nos es ajeno saber sobre algunas de sus bellezas como “Las Cuevas de Nerja”, o el mítico Balcón de Europa.

Lo cierto es que a raíz de las crisis cíclicas que tiene el país, muchos de los hijos y nietos de aquellos que buscaron cobijo en San Juan “recurrieron a sus parientes en Nerja o los pueblos cercanos para buscar una mejor forma de vida”, cuenta a Zonda Diario desde Nerja, Sebastián Navas, un abogado sanjuanino que emigró al Viejo Continente.

Navas contó que “la relación entre Nerja y San Juan se fortaleció cuando en la década del 90, cuando gobernaba en la Municipalidad de la Capital, Daniel Coll”. Explicó que por aquel entonces se firmó un hermanamiento entre ambos pueblos, lo que fortaleció el contacto entre Nerjeños y Sanjuaninos”.

Navas contó que “por aquel entonces se llevó un busto de Sarmiento. El ayuntamiento de Nerja hizo la base sobre que se encuentra, en una plaza de acá”, afirmó haciendo referencia al lugar donde vive, Nerja. También en esas gestiones “un sanjuanino, que no recuerdo su nombre, trajo un gajo de la higuera de doña Paula. Lo trajo en la mano en el avión hasta Nerja. Hoy se ha hecho una higuera hermosa”, cuenta Sebastián Navas. Remarca que “acá en Nerja tenemos una plaza destinada al maestro de América y es muy lindo.”

Los Argentinos a lo largo de los años “han tenido una participación en la vida cultural de Nerja”, es que se estima que en algún momento hubo más de 1500 y entre ellos muchos sanjuaninos”. Explica que en la actualidad la colectividad argentina disminuyó a casi la mitad, “muchos se quedaron sin trabajo y han tenido que volver”.

Pero en los tiempos de esplendor de la colectividad argentina se hacían importantes encuentros, que se fueron mermando”.

Pero este 11 de septiembre, algunos de los sanjuaninos se juntaron para rendir homenaje al maestro de América. “Fue un momento importante y hemos quedado a partir de este año de juntarnos cada 11 de septiembre al pie del busto del Gran Maestro”, afirmó Sebastián Navas.

El sanjuanino al profundizar sus conceptos remarca que “esto también servirá para juntarnos un poco, a pesar de ser un pueblo pequeño- alrededor de 21 mil habitantes-, a veces pasan meses que no nos vemos, a raíz del trabajo y obligaciones que tenemos. Será una buena excusa para alternar un poco, como se dice por acá.”

Sebastián Navas remarca la importancia internacional que tuvo Sarmiento en el mundo. Entre esto recuerda que el escritor y filósofo español dijo que “Sarmiento era una de las mentes más lúcidas del siglo XIX”.

Remarcó que “para nosotros es un orgullo que el ayuntamiento haya destinado una plaza que cuida y protege”.