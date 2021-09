¡Hola Diario El Zonda!

Los sanjuaninos del momento pasaron por Zonda TV, para contar como cambió su vida tras un audio sobre un chiste familiar que se hizo viral.





Juan Carlos y Mauricio Reinoso junto a Mateo Rodríguez son los protagonistas del famoso audio que comienza diciendo “Hola Juan Carlos” y que ya recorrió el país. Explicaron que todo surgió a raíz de una broma por una película de terror

“Mi hijo vivía solo en su departamento, una noche lo llamo porque estaba viendo una película de terror para avisarle que la vea y me dijo que no porque Mateo tiene miedo. Entonces le pedí hablar con el nene y le hago una voz rara de monstruo y le dije acá te saludan “Hola Mateo te voy a matar cuando te vea”, relató el hombre.

Mauricio envió la grabación con la respuesta del pequeño al grupo de la familia, aunque en un primer momento no le dieron mucha importancia. Todo eso ocurrió en octubre del 2019 y en diciembre lo envió de nuevo.

Pero se viralizó cuando un instagramer lo reprodujo en su cuenta en febrero del 2020. Hubo memes, videos y un sinfín de reproducciones. Y hasta la familia tuvo que hacer un video en Youtube explicando que eran ellos, porque muchos no les creían.

“Nos cambió la vida y yo ya no me llamo Juan Carlos”, contó Reinoso.

Y Mauricio aclaró que “nada está hecho con fines de lucro y la mala palabra no está hecha con el fin de la mala palabra. Es usada con fines humorísticos”.

Por su parte Mateo contó que le gusta mucho que lo llamen desde los medios de comunicación y asegura que “me faltan 3 mil seguidores para llegar a los 10 mil”.

Para cerrar el pequeño, dedicó a Zonda Diario su tradicional saludo.

Para seguir al pequeño pueden buscar su cuenta en Tiktok HOLAJUANCARLOS13.