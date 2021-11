Hizo campaña con el Juego del calamar y una cumbia

“Votaremos, gana el amarillo. Votaremos el amarillo”, repite una y otra vez al ritmo de una cumbia mientras emula la advertencia de la muñeca de la serie. “Si no querés seguir teniendo la heladera vacía, elimínalos”, agrega en su discurso político. “Si no te querés ir del país por no tener laburo, elimínalos”, relata la joven. “Si no querés que te sigan robando, elimínalos”, finaliza.

Para grabar las imágenes y recrear el episodio, Galleguillos utilizó un vestido naranja y amarillo y zapatos con medias largas, tal y como los lleva la muñeca de la serie. También usa una gorra amarilla con el apellido Olmedo -en homenaje a su líder político, el exdiputado salteño Alfredo Olmedo-. Además, fue acompañada por otra persona que recrea a uno de los custodios de la trama. Este estaba vestido con un mono rojo, una máscara con un triángulo en la frente y un arma larga. A simple vista, las imágenes fueron grabadas en medio del campo.