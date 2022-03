Histórico: Veladero inauguró tres plantas de agua potable en Iglesia

Se trata de una inversión de 40 millones de pesos que beneficiará directamente a la población.

Este lunes, se inauguraron tres plantas de agua potable en los distritos Villa Iglesia, Bella Vista y Colangüil del departamento Iglesia. Esto demandó una inversión de 40 millones de pesos. Sumando estas tres, en total son diez las plantas potabilizadoras encaradas por la empresa minera dentro del compromiso adquirido en 2017.

Alberto Abecasis, gerente de Asuntos Gubernamentales y Desarrollo Sustentable de la mina Veladero, dio detalles: “Tanto los proyectos de ingeniería como las obras fueron realizadas por empresas sanjuaninas y las tres plantas tenían dificultades comunes en el punto de toma de agua fresca, en la etapa de sedimentación, ineficiencia en filtrado y desinfección y en los aportes de agua. Las mejoras para mitigar estas dificultades fueron realizar reformas en los pozos de bombeo, instalación de sistemas de desinfección y cloración automáticos, incorporamos sistemas de filtración con carbón activado y ampliación de la capacidad de los tanques para que tengan más agua cuando disminuye el caudal”.

Además, señaló que “se hizo un trabajo de articulación público y privada muy bueno y eso es lo que venimos pregonando desde Veladero. Si no hubiésemos trabajado en conjunto con el Ministerio de Minería, con OSSE, con el Municipio y con las Uniones Vecinales, nada de esto se podría haber materializado”.

Alberto Abecasis explicó que “hablamos de 11 plantas porque hay una que no hemos nombrado, es la que se localiza en Tudcum. Cuando nosotros hicimos los diagnósticos de las once plantas potabilizadoras de Iglesia junto con OSSE, el Municipio y las Uniones Vecinales consideramos la posibilidad de utilizar el acueducto el Tambillo para proveer agua a la comunidad. Quizás no había que refuncionalizar la planta, sino había que determinar cómo unir la red de riego de Tudcum al acueducto el Tambillo que está realizando actualmente la provincia. La idea es que este proyecto de la red hídrica de Tucdum sea financiado por el Fideicomiso Minero”.

