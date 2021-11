Histórico pibe

Juan Cruz Roca (17 años) con una maniobra brillante en la última curva, se subió al podio por primera vez, en su tercera carrera. “Esto es un sueño”, sostuvo.

Memorable. Histórico. Su padre no pudo contener las lágrimas. Con 17 años Juan Cruz Roca, hizo una maniobra brillante y se subió al podio en su tercera carrera en el Top Race Junior corrió por primera vez en El Villicum.

Nada más y nada menos que en su tierra, en el Circuito Villicum, el piloto sanjuanino terminó tercero para completar un fin de semana soñado.

“Colo, Colo”, lo alentaba su gente desde boxes. La máquina número 246 largó primera con la esperanza de llevarse la victoria. El pibe no pudo conservar la punta y se retrasó al quinto lugar. Con el auto herido en la trampa la remó y no aflojó. Farfala se pasó en la horquilla y Juan Cruz quedó cuarto, a tiro del podio.

El final fue vibrante y con mucho suspenso. Adelante Borgnino/Silva se encaminaba a la victoria y detrás Roca puso toda la carne al asador para buscar el tercer lugar. Parecía complicado, pero en la última curva, en la horquilla, el pibe se la jugó. Guttlein se pasó, el sanjuanino se le metió por adentro y lo pasó a 100 metros de la bandera a cuadros.

Así Juan Cruz se subió al podio por primera vez en la categoría y en su tierra natal.

Un día que quedará en la historia del pibe que corrió con Ariel Persia como invitado.

“Vendimos un karting para poder correr”

Lloraba y no podía hablar. Solo quería abrazar a su hijo para descargar la felicidad que sentía por dentro. Hicieron mucho esfuerzo para poder entrar en la categoría y este fin de semana poder estar presentes en El Villicum.

“Todavía no puedo creer que esté en el podio en solo tres carreras. De los 7 años demostró que tenía pasta. Tuvimos que vender un karting para llegar con el dinero y correr. En la recta larga lo toca y por eso queda dañado. El piloto quiere boxear a un niño, lo tienen que sancionar, fue calentura del momento. Fue un fin de semana histórico para nosotros, quiero agradecer a los Persia que nos ayudaron en todo”, manifestó al borde de las lágrimas su padre Magín Roca.