Hispano recibe al patín en línea

Desde las 9.00 en el club de calle Paula comenzará la acción para una de las novedades de este torneo para los sanjuaninos. Son 5 selecciones las que participan.

La primera edición de los Juegos Sudamericanos de Deportes sobre ruedas ha presentado disciplinas que, para los sanjuaninos, son novedosas.

Una de ellas es el hockey en línea, que, si bien se asemeja al deporte que es pasión en la provincia, difiere en varios aspectos, como la indumentaria, el tipo de stick, los patines, que son en línea de cuatro ruedas o el disco que reemplaza la bocha que estamos acostumbrados a ver.

El hockey en línea llega a San Juan para disputar un torneo en ramas femenina y masculina, donde intervendrán las selecciones Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Estados Unidos, en calidad de invitado.

Este martes, los equipos realizaron la prueba de pista, haciéndolo en primer término las escuadras femeninas, en horas de la mañana y las masculinas en la tarde.

Este miércoles comenzará el torneo con el siguiente cronograma:

09.00 Chile vs Argentina Damas

10.20 Brasil vs Uruguay Damas

11.40 Chile vs Argentina Varones

13.00 Brasil vs Uruguay Varones

17.00 USA vs Chile Damas

18.20 Argentina vs Brasil Damas

19.40 USA vs Chile Varones

21.00 Argentina vs Brasil Varones