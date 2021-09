Higuaín: “Decidí no jugar más en la Selección y lo sostengo”

Gonzalo Higuaín es uno de los grandes nombres que se les viene a la mente a las personas que han seguido a la Selección Argentina durante la última década.

Junto a Messi, Agüero, Di María y compañía, el Pipa supo disputar tres finales: dos de Copa América y una de un Mundial.

Sus grandes actuaciones a nivel clubes lo instalaron como uno de los indiscutidos de aquellos equipos nacionales, pero todo cambió cuando las cosas no salieron como se esperaban luego de caer en esas tres finales.

Este jueves, el delantero habló en el programa F360 y reflexionó acerca de su pasado vistiendo la camiseta albiceleste.

“Yo soy una persona que cuando toma una decisión la toma. Quizá por esa decisión me perdí la oportunidad con ser campeón con la Argentina. No veo posible que vaya a Qatar, fueron muchos años de desgaste y mi cabeza está totalmente desconectada de la Selección. No volvería a la Selección. Decidí no jugar más en la Selección y lo voy a sostener. Hoy mi prioridad es que no sufra mi familia”, explica el Pipa cuando fue preguntado acerca de si volvería al conjunto nacional si Scaloni lo llamara.