Highton de Nolasco: “No me parece que deba haber una Corte gigantesca”

La ex jueza rechazó la iniciativa del Frente de Todos y consideró que tiene que establecerse un “número razonable” entre los integrantes del máximo tribunal.



La ex jueza de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco, rechazó el intento del Frente de Todos por ampliar la cantidad de integrantes del máximo tribunal y pidió que se establezca una cifra “razonable” de miembros.

“No me parece que deba haber una Corte gigantesca, dividida en salas. Me parece que tiene que ser un número razonable para que todos participen”, sostuvo la ex magistrada.

En diálogo con Hagamos Algo con Esto, el programa que conducen Irina Hauser y Pablo Marcovsky en La990, Highton de Nolasco se refirió a la intención del Gobierno de ampliar el máximo tribunal y llevar a 25 la cantidad de miembros, para que haya una representación federal.

“Veintipico no me parece ideal”, consideró la reconocida jurista, quien de todos modos aclaró que el buen funcionamiento de un tribunal “depende más de las personas que de los números”. Y añadió: “He estado en cortes de nueve, de ocho, de siete, de seis, de cinco, de

Asimismo, Highton de Nolasco indicó que “siempre es lo ideal” que haya paridad de género en la Corte Suprema.

Por otra parte, la ex magistrada se refirió a la polémica generada por el discurso del juez de la Corte Carlos Rosenkrantz en Chile, donde afirmó que “no puede haber un derecho detrás de cada necesidad”.

“Creo que donde hay una necesidad, hay un derecho. De ahí a que haya recursos para solucionarlo, es otra cosa. Pero la necesidad implica el derecho a resolverla y hay que tratar de llegar a que ese derecho exista y que se cumpla”, manifestó. Y agregó: “Uno conoce a la gente. No quiero opinar sobre los colegas, pero no me sorprenden demasiado (esas declaraciones)”.

Finalmente, tras la masiva movilización del colectivo feminista con motivo del Ni Una Menos, la ex jueza señaló que “los femicidios es un tema que no termina nunca, la violencia contra la mujer. Es eterno. Desde que el mundo es mundo existió esta violencia contra las mujeres”.

“El mundo es machista, hasta el punto de que hay mujeres machistas. Mi tarea siempre ha sido concientizar de que las mujeres tienen la misma posición que los hombres, el mismo valor”, concluyó.