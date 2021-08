Hidroponia, un tipo de cultivo que busca su espacio en SJ

Son pocos los productores que cultivan sus productos a través del sistema de hidroponía. Cultivos con agua y no en la tierra. Esta técnica produce alimentos agroecológicos y al ser ambientes controlados se achican los tiempos de producción. Además, se reduce notablemente el consumo de agua con respecto a cultivos tradicionales.

La hidroponía es el método de cultivo industrial de plantas que en lugar de tierra utiliza únicamente soluciones acuosas con nutrientes químicos disueltos, o con sustratos estériles (arena, grava, vidrio molido…) como soporte de la raíz de las plantas.

En la provincia de San Juan hay productores que están avanzando en esta actividad. De hecho, la ven como una importante alternativa por el bajo impacto que tiene y el consumo de agua limitada.

La ingeniero agrónoma, Emilia Estornell, es una de las productoras en la provincia. Su emprendimiento se encuentra en Santa Lucía y se encuentra en un amplio proceso de expansión. El objetivo final de la profesional es poder instalar en San Juan una tienda que comercialice solo productos hidropónicos. “La hidroponía es una técnica de cultivos donde crecen sin suelo y crecen en el agua. No necesariamente están siempre sumergidos en el agua, sino que pueden estar en una circulación constante del agua”, explicó la profesional.

Respecto a la tecnología que ocupa en su chacra hidropónica contó que “se llama NFT, el agua se encuentra en un tanque, impulsado por una bomba, ingresa a los canales de cultivo, recorre los mismos, cae en un caño colector y drena nuevamente al tanque”. Esta situación lleva a que el consumo de agua se reduzca muchísimo si se lo compara con los cultivos con riegos tradicionales en el campo. “Hay una reducción cercana del consumo de agua del orden del 70 u 80%. La recirculación del agua permite reducir muchísimo el consumo del agua total para el ciclo del cultivo”, explicó la ingeniera Estornell.

La gente puede contactarse con Emilia Estornell en el Instagram lachacra.hidroponia. En dicha página también está el whatsapp donde pueden comunicarse para adquirir los productos.





La historia de la hidroponía tiene antecedentes muy antiguos, en los jardines de Babilonia. Lo cierto es que la técnica a lo largo de los siglos sobrevivió y en los últimos años tiene un lugar importante como tendencia en países como Estados Unidos y Europa. “Cada vez es más importante el cultivo hidropónico como una técnica para producir”.

Respecto a la diferencia que hay entre los productos convencionales e hidropónicos afirmó que “nosotros solo utilizamos el agua con nutrientes diferencia de la producción a campo donde se utilizan productos como herbicidas o pesticidas. Acá herbicidas no se utilizan porque al no tener suelo no tenemos malezas”. Agregó que “las plagas, en nuestro caso, son nulas, no hemos tenido que aplicar ningún producto porque no las tuvimos”. Lo que de plano los convierte en productos agroecológicos.



Agregó que “desde lo gastronómico es un producto muy fresco que se cosecha con la raíz que mantiene viva a la planta. Uno cuando compra un producto hidropónico puede llegar a su casa y ponerlo en el agua y la planta se mantendrá hidratada por mucho tiempo. No necesariamente tenemos que consumir el producto de inmediato. También hay una diferencia de gustos importantes con nuestros productos”.



La producción de la ingeniera Estornell es de 200 metros cuadrados y en la actualidad tiene unas 1200 plantas en producción. Explicó que los tiempos de producción en este tipo de cultivo son menores “en este momento no trabajamos con plásticos que acelera el proceso pues nos permite trabajar con mejores temperaturas, en nuestro caso trabajamos con media sombra agrícola pero el hecho de que la planta tenga todas las condiciones óptimas hace que los tiempos se reduzcan mucho. En invierno estamos sacando lechugas en unos 40 días”, cuando en un cultivo tradicional este tipo de cultivo necesita al menos dos meses.



Lo que lleva a que en los cultivos hidropónicos haya una mayor rotación de cultivos y por ende se produzca mayor volumen como consecuencia del achicamiento de los tiempos de producción

En el caso de la chacra santaluceña, solo se hizo producción de plantas de hoja. “Nosotros no hemos podido poner en práctica aún cultivos de tomates hidropónicos”.

La cadena de venta

La productora manifestó que “en la actualidad los estamos vendiendo de manera minorista y mayorista y todavía nos estamos manejando con entregas a domicilio. La idea es tener una tienda donde la gente pueda elegir lo que quiere consumir”. Agregó que “la gente de a poco va entendiendo su importancia, pero falta mucho por difundir”.

Respecto a los productos a los que apuntará en la temporada de verano contó que serán lechugas, acelgas, espinacas, rúcula y key.

Cómo es la técnica

Los plantines se ponen en los caños por donde circula el agua y “en la medida que crece la planta, la raíz comienza a irse por los costados y el agua pasa sobre ella sin ningún tipo de soporte”.

HISTORIA

La historia de la hidroponía se remonta a 3000 a. C. para los Jardines Suspensos de Babilonia, que son una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Los agricultores cultivaban plantas en tazones de barro llenos de piedras y agua y las colgaban en cestos. El agua del río Eufrates fue canalizada y movida hacia arriba a través de una serie de ruedas de agua y luego fue enviada a los campos alrededor del palacio.