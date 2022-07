Heróico empate Azul

El árbitro Marcelo Cruz le expulsó dos jugadores a Unión en 15 minutos, de igual modo el Azul consiguió un trabajoso empate 1 a 1 ante Colón. Hoy se define si se queda el DT Solera.

Hablaba demasiado con los jugadores. Daba explicaciones por cada fallo y en 15 minutos se sacó de encima a dos pesos pesados del Azul como Matías Guerra y Carlos Biasotti.

Sin dudas que el protagonista de la tarde del domingo fue el árbitro Marcelo Cruz (el mismo que no dejó trabajar cómodamente al fotógrafo de ZONDA DIARIO y a otros colegas en la final del Bicentenario).

El estar con un estadio vacío permite escuchar muchas cosas que habitualmente no se puede.

A entender del árbitro, Matías Guerra se excedió en sus protestas y Carlos Biasotti aplaudió la amarilla que le sacó por supuestamente demorar el juego.

Aún en toda esa desventaja Unión se puso al frente del marcador con un gol de penal, correctamente cobrado y convertido por Ramiro Sisterna.

El partido hasta la primera expulsión era parejo con llegadas en los dos arcos.

Después de la salida de Biasotti se distorsionó por completo, ya que el Azul debió rearmarse defensivamente y en el medio para batallar por 60 minutos.

Pudo soportar lo que faltaba del primer tiempo pero a los 11 minutos del complemento en un pelotazo central, el gran delantero que es Gerardo Morales desde fuera del área le dio de volea para marcar el empate.

Para el juez del partido las protestas si merecían roja, pero no las infracciones fuertes que se dieron en el juego y eso llevó a los constantes reclamos de los jugadores de Unión que estaban muy disconformes con el árbitro.

Colón apostó por una de sus armas fuertes, como el juego de pelota detenida pero no pudo encontrar la llave para anotar la desventaja.

Unión con Exequiel Pereyra y Ramiro Sisterna como figuras, por todo lo que corrieron sumado al esfuerzo de los siete compañeros mantuvieron el empate y terminaron celebrando el empate con sabor a victoria pero con la calentura de saber que este será un torneo de verano que al parecer les traerá muchos dolores de cabeza.

VESTUARIO CALIENTE

Al termino del partido los jugadores expulsados por el juez Marcelo Cruzse mostraron molestos.

“Te juró que no le falté el respeto, solo le dije que sea igual para los dos, porque dos minutos antes me pegaron y no sacó tarjeta” dijó Matías Guerra.

En tanto que Biasotti señaló “No hice tiempo, acomodé la pelota para que saque mi compañero y me saca amarilla y no le falté el respeto. Estaba odioso con nosotros. A Ramón Gomez le dijo que se creen estos y el DT” señaló el arquero.

LA CONTINUIDAD DE SOLERA

El entrenador hoy mantendrá una reunión con Daniel Peña, el presidente y un par de allegados mas para definir su continuidad al frente del plantel.

El Viernes les comunicó a los jugadores que de no solucionar algunos problemas que tienen que ver con lo organizativo y no tanto con lo económico, se irá del club.

El resto

Alianza se despachó con una goleada 5 a 0 sobre Juventud Unida con los goles de Enzo Guzmán, Nicolás Manrique, Omar Benavidez, Marcelo Calderón y Leandro Manrique.

Del Bono se impuso como visitante 1 a 0 sobre Del Bono con el tanto de Sergio Guevara.

9 de Julio con tres goles de Martín Ozán vencio a Carpintería 3 a 0.

Atenas venció 1 a 0 a Árbol Verde con gol de Kevin Bronvale. Hoy juegan Desamparados con Villa Obrera.