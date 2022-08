Héroe de la montaña sanjuanina

El runner sanjuanino se consagró como el mejor de Sudamericano en la competencia que se disputó este fin de semana en la zona de Ullum y Zonda.

El Cerro Tres Marías fue su punto clave. Cuando llegó allí, supo que estaba cerca de su objetivo.

Hizo lo que nunca, miró para atrás y se dio cuenta que su perseguidor estaba lejos.

No se relajó para nada, muy por el contrario, fue su fuente de motivación. Como si esos 10 segundos detenido en lo alto del tradicional cerro sanjuanino, hubieran sido las recarga necesaria de batería.

Ya tenía sobre sus espaldas y pies cansados, mas de 8 horas corriendo entre las montañas sanjuaninas.

Los últimos metros fueron los mas emotivos que vivió en los últimos años.

Por su cabeza pasaron los 3 años que estuvo sin correr por la rotura del tendón de Aquiles, por la tendinitis que lo persiguió en el último año.

Las tardes en el gimnasio y en el kinesiólogo, las horas de entrenamientos con calor y con fríos de los últimos cuatro meses.

Todo. Absolutamente todo pasó por su mente.

Con la meta a la vista pudo divisar a su novia, un sostén valioso en su vida. Sus familiares y el grupo de amigos alentando a un costado.

En ese momento aceleró, sin importar que el de atrás venía lejos, aceleró por su amor propio que le ayudó a levantarse después de la grave lesión y por su gente.

La sonrisa a flor de labios es lo que reflejaron las fotos cuando el reloj se paraba en 9 horas y 19 minutos exactos.

Pero cinco pasos mas cuando le entregaron la bandera Argentina ya no lo pudo evitar. Ese abrazo con su novia lo quebró en la emoción.

Y después fue un ramillete de seres cercanos unidos por una hazaña, un tremenda epopeya.

Una historia escrita por un protagonista del deporte que no muchos conocen. Que no aparece en portadas de diarios digitales o en las redes sociales.

Ese es Facundo Nuñer, el atleta sanjuanino que se quedó con el Sudamericano de Trail Runnning disputado este fin de semana en San Juan.

“Las sensaciones sos muchas, el cansancio no se siente por la felicidad que tengo. Esta era una apuesta que me propuse este año. Sabía que no sería fácil pero acá estoy de manera increíble celebrando” contó el día después de haberse consagrado en su tierra.

Esta carrera es una de las más importantes y exigentes de Sudamérica, no solo por el relieve sino también por la cantidad de kilómetros. Son 85 en total.

A la provincia llegaron runners de todos los países y también de todas las provincias argentinas. Fueron 700 corriendo en distintas categorías: 7km, 12km, 21 km y 85Km.

La partida fue en Punta Tabasco a las 3.00 de la mañana en punto.

Pasado el mediodía, el sanjuanino Facundo llegaba a la meta luego de haber transitado por las sierras con distintos desniveles.

“Está claro que me ayudó conocer la zona, que no es lo mismo que el recorrido. Pero las exigencias eran para todos iguales”

No se recorre todo el trayecto corriendo. Hay zonas donde solo se puede caminar por el terreno y también hubo tiempo para el descanso momentáneo.

“Por suerte no tuve momentos de debilidad, donde pude haber pensado en dejar y no seguir. Yo quería terminar la carrera. Supe que estaba puntero cuando superé los 60 km. Había mas presión. Solo me relaje un poco cuando llegué al Cerro Tres Marías. Desde allí hasta la meta me dediqué a disfrutar” cuenta con una sonrisa amplia Facundo Nuñer.

Si, Nuñer con R. R de Resiliencia. R de Remontar. R de Recomenzar. R de Renacer. Ese es Facundo, el que el domingo se convirtió en el héroe de la montaña.