“Hay una desestabilización de la masculinidad”

La psicóloga y docente llega mañana a SJ a brindar un seminario sobre los aportes del enfoque de género a la psicología. En su último libro, “Ser varón en tiempos feministas”, aborda la transformación de la masculinidad.

La Dra. María Gabriela Córdoba llega mañana a la provincia para brindar un seminario sobre los aportes del Enfoque de Género a la Psicología, en el marco de la Diplomatura en Prevención de la violencia por razones de género que se dicta en la UNSJ.

Antes, habló en exclusiva con Zonda Diario sobre los nuevos roles de varones y mujeres en una época donde la “certezas” ya no tienen el mismo valor.

¿Cuáles son los aportes del Enfoque de Género a la Psicología?

Las certezas que brindaba la tradición ya no tienen tanto peso, lo que se prescribe y prohíbe de sentir, pensar y hacer en función de los genitales que uno porta está mutando a mayor velocidad que las teorías. El enfoque de género viene en auxilio de la Psicología para evitar filtrar una ideología sexista en las interpretaciones, en los criterios de salud y enfermedad, y en poder pensar categorías conceptuales y metodológicas que incluyan a todas las personas.

¿Cuál es el nuevo rol del varón en tiempos feministas?

En estos tiempos, las mujeres estamos redefiniendo nuestra identidad, con una búsqueda enfocada en la igualdad y en la paridad, lo que alteró, en el mismo acto, los emblemas viriles tradicionales, porque los varones se constituyen como tales basándose en el dominio, la diferencia y la superioridad sobre las mujeres. Estos cambios han producido un efecto de desestabilización sobre la masculinidad, es como que muchos varones sienten una tensión interna entre la persistencia de arreglos sociales de años y las presiones para que adopten prácticas igualitarias, porque hoy se les pide a los varones que asimilen la igualdad con las mujeres. Pero esto a los varones les cuesta, porque les han enseñado que ser hombre es ser diferente y más que una mujer.

¿Cuáles serían los consejos desde la psicología para abordar una masculinidad sana en esta época?

Los varones tienen el costo de tener que cumplir con los mandatos viriles, y por eso deben aparentar. Aparentar yo lo entiendo cómo ponerse una máscara, un disfraz constante de fortaleza, de valentía, de tener que tomar siempre la iniciativa, y de andar compitiendo entre varones quién levanta más minas, quién tiene mejor celular, mejor tv, cuantas cervezas aguantás tomar, quién es más valiente tomando más riesgos, y obvio, también tienen que dar consejos porque cada varón cree tener la posta y saber más que otros. Los varones no aceptan el fracaso, no aceptan no saber, deben aparentar saberlo todo y poderlo todo como una demostración de poder.

¿Cuál sería la tarea con la nueva masculinidad?

La tarea con la masculinidad es ayudarles a que se puedan conectar con las emociones, con lo que sienten. Que no crean que lo único que tienen para actuar es la hostilidad y la agresión. Que hay una caja de herramientas con las que podemos contar, y usar todas las opciones según la ocasión. El martillo (hostilidad) puede ser útil por momentos, pero en otras ocasiones requerimos un destornillador (demostrar ternura).

¿Cuáles son las dificultades de la actualidad para establecer un vínculo sano entre los géneros y cómo se podrían resolver?

Varones y mujeres entendemos por amor y por amar, cosas diferentes, porque fuimos socializados de manera distinta. Las expectativas sociales depositan en las mujeres el papel de subordinación y cuidado del otro por sobre la satisfacción de sus propias necesidades e intereses; mientras que de los varones se espera dominación e independencia, con una disposición mucho menor a la renuncia total, al sacrificio personal y a la entrega. Porque para los hombres, el amor romántico tiene mucho que ver con el deseo de ser héroe y conquistador, quien logra alcanzar imposibles, seducir, quebrar las normas y las resistencias, ser quien protege, salva, y, en consecuencia, domina.

¿Cómo influye esto en los modelos erótico-amorosos?

Lo antes dicho lleva a que los modelos erótico-amorosos estén impregnados de asimetría y desigualdad. Las mujeres sostienen afectivamente a los varones, en un ejercicio que funciona en las sombras: los varones, en general, cuentan con una red social, amorosa y familiar que utiliza el poder del amor de las mujeres, pero esta situación no es recíproca, lo que las deja a ellas en una situación de fragilidad psíquica, por no contar con igual apoyo subjetivo. Y aunque hoy se aspira a una paridad y a una igualdad en el encuentro entre los géneros, considero que más bien se trata de una ‘ilusión de equidad’, pues las condiciones en las relaciones erótico-amorosas no son todavía realmente democráticas.

¿Y cómo se podría salir de ese lugar?

Para salir del lugar de entender a las relaciones como espacios en disputa donde mando o me mandan, hay que trabajar la habilidad de empatía (la experiencia de lo que otras personas están sintiendo) y la capacidad para experimentar las necesidades y los sentimientos de otras personas como algo necesariamente relacionado a los propios. Los varones se tienen que poner las pilas con ello y las mujeres se deben correr del lugar de ser reguladoras logísticas y emocionales de los varones, como camino inicial para resolver esta modalidad de vincularse.

¿El varón que sufre violencia cómo puede abordar su situación?

Todas las personas podemos sufrir violencia, y lo que recomiendo es que este varón pueda solicitar ayuda. Que denuncie, que haga tratamiento psicológico. La víctima nunca es culpable de la violencia que recibe, pero eso no significa desconocer que la violencia por motivos de género es una práctica estructural que viola los derechos humanos y las libertades fundamentales, que se genera cuando se produce un daño a la persona por el solo hecho de ser mujer o LGBTI+, y las estadísticas muestran que un promedio de 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima o vive violencia física, psicológica y/o sexual, por un perpetrador que era o es su pareja.