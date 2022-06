El DT del Verdinegro cumplió con 15 partidos al frente del equipo de la Primera Nacional y se tomó el tiempo para analizar el presente del equipo que está en zona de clasificación.

Llegó a la Primera B Nacional con el equipo de su amores por un interinato y ya lleva 15 partidos.

Metió al equipo entre los clasificados aunque todavía falten 16 fechas para el final.

El equipo en cancha siempre muestra actitud y en casi todos los partidos se deja ver la entidad y la idea futbolística de Antuña.

Equipos ordenados y buscar la ofensiva, esa es una de la premisa que el Purruco siempre pregonó.

Pero a veces no se puede o no lo dejan, pero lo bueno es que el intento está claro.

Frente a Ferro, el equipo debió irse ganando al cabo del primer tiempo, sin embargo no se cayó y siguió insistiendo hasta que llegó.

“Hay un grupo muy unido, sabe lo que quiere y además hay una buena mezcla de experiencia y juventud. Eso en San Martín hoy se nota. El grupo es fuerte en lo anímico y estamos creciendo partido a partido” comenzó contando el Purruco.

San Martín viene de ganarle como local a Ferro 1 a 0 y significó la séptima victoria como local.

“En estos torneos donde hay tanta paridad es primordial sacar los puntos de local. Se nos escaparon 2 nada mas, el resto los conseguimos todos y eso es mérito de los jugadores” reconoció Raúl.

Ahora se viene Mitre de Santiago del Estero jugando en el estadio Madre de Ciudades el domingo a las 16.00.

La campaña no es mala pero no arrancó bien. Hace cuatro juegos que no pierde y hoy suma 29 puntos en la tabla de posiciones y está décimo .

“De visitante lo que nos está faltando es concretar las opciones que generamos. No somos un equipo que se queda a esperar. A veces tenemos mas, otras menos pero el equipo siempre intenta” , remarcó el entrenador.

Es muy difícil aventurar el futuro pero si hay algo de lo que está seguro el técnico es de la unidad.

“En todo equipo necesitas un buen ambiente de trabajo para que el rendimiento sea mejor. Hoy lo tenemos, son muy profesionales y lo demuestran a diario en cada entrenamiento. Con eso uno se queda tranquilo porque tarde o temprano se termina reflejando en el campo de juego” concluyó Raúl que sigue de perfil bajo.

TEXTUALES DEL PURRUCO RAÚL ANTUÑA

“No me imaginaba esta campaña, lo nuestro es estar al servicio del club con nuestro trabajo la mas profesional posible. Es indudable que los jugadores tienen mucho que ver y hemos logrado una buena comunión. Nunca tuve problemas con ninguno de ellos porque son muy profesionales”.

“Tenemos un plantel muy rico en experiencia en la semana podemos ver como hablan con los mas jóvenes. Todo suma para que el equipo crezca. Hemos tratado con el cuerpo técnico de darle la oportunidad a chicos del club que han respondido muy bien. Hay que saber llevarlos seguros”.

“El hincha de San Martín nos han respetado y nos ha alentado. Se que son exigentes por el gusto futbolístico y está muy bien. Por eso es importante para nosotros cada vez que jugamos de local ser fuertes y poder sacar los tres puntos. Todavía falta pero creemos que estamos por buen camino”.

CIFRAS

15: Partidos a dirigido Raúl Antuña a San Martín de los cuales ganó 7, empató 4 y perdió 4. Con el Purruco al frente el equipo anotó 21 goles.

7: Victorias consiguió en Concepción y Raúl Antuña se mantiene invicto en esa condición. Solo empató con Alvarado de Mar del Plata.

0: Así está el casillero de triunfos en condición de visitante. Esa es la prioridad ahora. De todas maneras ya salió dos veces de casa y no perdió

Penco está recuperado

Sebastián Penco fue dado de alta y entrena acon normalidad a la par del resto del equipo y estará a las ordenes de Antuña para el fin de semana en Santigo del Estero.

El único que tiene un estado gripal es Molina quien con la medicación realizada se espera que vuelva a entrenar hoy.

Los entrenamientos serán hasta el viernes y por la noche partirán vía carretera rumbo a Santiago del Estero para jugar con Mitre.