“Hay que generar fuentes de trabajo y terminar con los planes sociales”

Escribe: Jorge Pereira

GUSTAVO FERNÁNDEZ

“De la mano de la confianza, llega la credibilidad del país. De la mano de la credibilidad, llegan las inversiones. De la mano de las inversiones, llega la generación de empleos y de la mano de todas ellas, vencemos a la pobreza, es en resumen la real situación que vive la industria, no solo del San Juan, sino del país”.

Gustavo Fernández, es el actual secretario de la Unión Industrial de San Juan, socio y presidente de la Industria Cerro Blanco.

Tiene una amplia experiencia en Dirección y Gestión de Pymes familiares en el sector industrial. Proactivo, amante de los desafíos y el trabajo en equipo.

Al celebrarse el Día de la Industria en San Juan, ésta es la visión que tiene sobre la situación de esta actividad en la provincia. “La industria de San Juan, no escapa a la situación actual que vive la economía en general y la industria en particular. En estos momento los problemas principales que afectan a la industria es la falta de insumos, producto del cepo que existe sobre las importaciones. Eso, está provocando dos problemas serios.

“Hay que aprovochar las oportunidades que tiene la Argentina, pero faltan políticas más concretas”. Gustavo Fernández

Por un lado, la imposibilidad de contar con respuestas a la posibilidad de incorporar mano de obra especializada o maquinarias en las distintas empresas. Pero lo más grave es la imposibilidad de contar con esos insumos. O, por que se demoran en llegar, porque no llega en cantidad y en muchos casos no llega.

¿Cuál es el problema?

“Estos tiene que ver con la falta de dólares que existe en el país. Esa falta de dvisas ha hecho que el país imponga un cepo que está afectando al normal desarrollo de la Industria, fundamentalmente en la provincia”. “Hemos tenido casos de industrias que estuvieron paradas y que tuvieron que dar o adelantar las vacaciones a su personal, por la falta de insumos y poder trabajar de manera normal”.

“Esos son las coyunturas del momento. Después hay otros inconvenientes que vienen desde hace mucho tiempo como es por ejemplo las altas presión impositiva, tributaria, la falta de de infraestructura que hay

en el país como la falta de rutas, conectividad entre las provincias, la conectividad digital, que sin dudas eso termina afectando la competitividad de las empresas y los pone en situación muy difícil de competir con el exterior, tal es el caso de las industrias del interior.

¿Qué es lo más grave?

“El problema más profundo como sucede en San Juan nos genera una asimetría importante para competir con los grandes mercados del país, como Buenos Aires, Rosario y Córdoba por ejemplo. Estas son las grandes dificultades que deben enfrentar las industrias regionales y que no es nuevo, sino que son inconvenientes que vienen desde siempre y que los termina afectando”.

¿Con respeto a la inflación?

“Sin dudas que la inflación es una problemática que atraviesa la sociedad en general y que repercute en los actores económicos y a quien más perjudica, es a las personas, al trabajador en definitiva.

¿Qué pasa con los precios?

“Las empresas tienen un mecanismo de cobertura, porque en definitiva tienen la posibilidad de ir modificando los precios y en algunos casos, el aumento de costos son trasladados a los precios, pero en muchos otros casos no se puede trasladar a los precios todos los aumentos, porque empiezan a perder ventas y a veces pierden rentabilidad real. En muchos casos, hay que elegir entre perder rentabilidad, sobre todo en las empresas más pequeñas. Es decir que no es sontenible en el mediano plazo”.

“La inflación, es sin dudas un flagelo, quizás el más importante que hoy afecta a la sociedad y a la economía de la Argentina.”

“La credibilidad en el país, genera inversión y esto genera fuentes de trabajo y esto a su permite vencer a la pobreza”.

Este es un factor a resolver de manera rápida, porque si le encontramos una salida o una respuesta a este problema, llega la confianza. Por eso digo que, de la mano de la confianza, llega la credibilidad. De la mano de la credibilidad, llega la economía confiable. Con la credibilidad de la economía, llega la inversión y esto genera empleo y si hay empleo, erradicamos la pobreza”.

La industria minería en SJ

“Cuando digo que el día que Argentina aproveche sus oportunidades, la industria va a florecer. La industria minera va a ser proveedora de esa oportunidades que tiene el país hoy. Por ejemplo, cuando me refiero a oportunidades que tiene el país, me refiero a eso. Me refiero a que San Juan, tiene un papel protagónico y cuando hablo de oportunidades es la Minería y San Juan se posiciona en ese lugar y nuestra provincia es protagonista. La electromolvilidad va a demandar mucho cobre en el mundo en los próximos años y San Juan tiene yacimientos importantes como para ser un proveedor de clase mundial y hay que trabajar para eso”.

En otras regiones del país tenemos el litio, esto quiere decir que la industria de la minería es muy importante no solo para el país, sino que para San Juan fundamentalmente. Es decir que la minería es un actor fundamental en el crecimiento”.

“La energía, ya sea la energía convencional, hidrocarburifera también y Argentina tiene en “Vaca Muerta” las principales reservas energéticas del mundo, ni hablar que es el único sector competitivo que tiene Argentina como es el sector agrícola y el sector agroindustrial que tiene la capacidad de proveer gran cantidad de alimentos al mundo”.



“Estos sectores, en un mundo que está en guerra y los protagonistas de la guerra son, por así decirlo, competidores de la Argentina, ofrece a nuestro país grandes oportunidades. De manera que a mi criterio el principal problema no es económicos justamente.

Los problemas, yo creo, son políticos. Las Política en la Argentina tiene que encontrar un camino mas moderado, un camino que se amigue con el empresario.

“Argentina tiene mucho para dar, solo hay que tener un poco de confianza. Estamos listos para salir adelante, solo hay que cambiar el rumbo para poder señalar que nuestro país es muy confiable”.

Que se amigue con los emprendedores, que Entiendan que las soluciones esta en vencer la pobreza con trabajo y no con planes. Que invite al inversor a venir al país y no aplique políticas populistas que van haciendo crecer al estado, a costa de los impuestos que hace que el sector de la industria o el sector privado se achique.

Me parece que la respuesta tiene que darla la política, porque la economía esta lista para que tendamos un pequeño puente entre la coyuntura difícil y las grandes oportunidades que tenemos. La responsabilidad está en la política.

¿Qué panorama avizora?

“Bueno cuando queda muy poco para que finalice el año, las expectativas claramente no solo son muy alentadoras en lo que queda del año. Se conoció que el gobierno va a seguir manteniendo hasta fin de año las restricciones de importar y eso va a afectar la provisión de insumos como viene sucediendo. Así que lo queda del año, las expectativas no son buenas.

La expectativa de los industriales está puesta en las esperanzas en la minería, la energía, la agroindustria y no hablo del turismo, la de las nuevas tecnologías. Todos estos sectores que tiene la Argentina y es mucho para dar.