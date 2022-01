“Hay que animarse a viajar distinto”. Juan Pablo Villarino “el acróbata del camino”, recorre desde el 2005 diferentes países y lugares fuera de las rutas turísticas. Todo lo cuenta en su blog, en 3 libros para sus más de 100 mil seguidores. En diálogo con Zonda Diario contó sus anécdotas en SJ.

“La idea de mis viajes es conocer países y territorios que no están en el radar de la industria turística”, dice.

“Apuntan a que la gente diseñe recorridos alternativas y se anime a planificar sus viajes a través de distintos métodos”, con esas palabras Juan Pablo Villarino describe el concepto por el cual desde el año 2005 viene recorriendo caminos secundarios como el mismo los llama por todo el mundo.

Hoy estará en SJ brindando una de sus clases para aprender a viajar y descubrir la ruta de la vida.

Será a las 20 horas en la cervecería Ancestral. Previo a esto dialogo con Zonda Diario.

Juan Pablo dejó sus carreras de Psicología y Abogacía para viajar a Medio Oriente y conocer ese eje del mal que Bush hijo nombraba permanentemente después del atentado a las Torres Gemelas.

Así comenzó su aventura.

“Todos me decían te vas a morir de hambre. Pero si pude hacerlo. Por eso siempre motivo a los creadores y a las personas que tienen un sueño a que pongan su pasión a trabajar”, señala.

De ese viaje surgió su primer libro “Vagabundeando en el eje del mal”. “Visito países no muy conocidos.

La idea siempre es tomar caminos secundarios y mi segundo libro se llama Caminos Invisibles sobre un viaje de 18 meses por Sudamérica desde Antártica hasta las tres Guayanas.

Hoy en SJ también presentará su tercer libro “África”.

Anécdotas en SJ

En este camino por el mundo, también pasó por la provincia con su mochila y recuerda historias que demuestran una gran hospitalidad.

“Estuve haciendo dedo en Jáchal, más precisamente en Pampa Vieja y me quedé sin comida. Yo esperaba con mi mochila al lado del camino”

“De una casa salió una nena y me trajo una lata de atún y un pan casero. Me dijo que a la madre le parecía muy mal que estuviera allí esperando, sin comida y no tuve manera de rechazarla. Acepté y me vino muy bien”, relata sobre su paso por SJ.

“En Mogna también me recibieron muy bien”

“Hice una muestra de fotos de Afganistán y Siria. La gente veía las fotos y se sentían identificados porque la topografía era similar, hasta las viviendas de adobe”.

“Me emocionó mucho al ver como se sentían identificadas personas de culturas tan remotas”, comenta.

“Viajo a dedo también para resaltar esta bondad intrínseca que tiene el ser humano”, indica.

Un camino de motivación

“En la vida a veces el camino que parece más prometedor o convencional es en el que muchas veces la gente relega sus propias ideas para seguir lo que parece más seguro. Y la gran recompensa está cuando uno sigue sus propias ideas”, aconseja.

“Siempre voy a animar a quien quiere apostar a sus propios proyectos y por ello doy herramientas con mi blog, en mis talleres y libros”

“Y siempre voy a motivar a la gente que quiere apostar a animarse a viajar distinto”, concluye.