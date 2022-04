Hay problemas logísticos globales que complican la exportación de vinos. La gerente general de Argentina Of Wine, Magdalena Pesce remarcó que a raíz de la guerra entre Ucrania y Rusia se han producido problemas logísticos que complican las exportaciones. También resaltó que Estados Unidos, Brasil y China son mercados internacionales donde el vino argentino puede seguir creciendo.

Escribe: Víctor García

Argentine Of Wine es una entidad que se encarga de la promoción del vino argentino a nivel internacional. En su labor han tenido la tarea de la promoción de los vinos nacionales y a su vez en la búsqueda de opciones para la ampliación de los mercados internacionales.

Zonda Diario conversó con Magdalena Pesce, Gerente General de Argentine Of Wine sobre la realidad internacional de las exportaciones de vinos nacionales, en un contexto en que se ha producido una baja importante de las mismas en el primer trimestre de 2022.

La especialista sobre el tema manifestó que “la realidad que atravesamos es compleja como siempre, pero este año tenemos los problemas logísticos que ya se venían arrastrando desde la pandemia y que con la guerra Rusia Ucrania vienen a sumar elementos de mayor complejidad”. De hecho este problema no se refleja en los vinos sino también en todos los productos exportables. “Pero esta situación afecta a todos los países, no solo a Argentina”, dijo Pesce.

En ese sentido afirmó que “seguimos con los desafíos, uno creía que la Pandemia tendía a normalizarse y vino la guerra”.

En números

La especialista al analizar la caída en las exportaciones de vinos afirmó que “tenemos diferencias negativas con respecto al año pasado. Ojalá que se reviertan con el correr de los meses”. Lo cierto es que las caídas se reflejan en las exportaciones de vinos fraccionados y a granel, “tanto en volumen como en valor”.

Exportaciones a granel

Magdalena Pesce, sostiene que el negocio de las exportaciones de vinos a granel “es muy particular”. De hecho destacó “como buenísimo lo que se está haciendo desde la Cámara de Graneles de Argentina, que es posicionar la imagen del producto a nivel internacional”. De todos modos este es un segmento de mercado que “varía mucho año a año porque depende de la disponibilidad del producto”.

Los fraccionados

La especialista remarca que “los vinos fraccionados son la gran columna vertebral de la industria que en 2021 tuvo un comportamiento increíble”, pero en el primer trimestre hubo una disminución del 16.3% en la cantidad de litros exportados.

Pesce, si bien es optimista en lo que se viene afirmó que “quizás no tengamos las cifras del año pasado en términos de superar record”.

Sobre los mercados que han demostrado caídas contó que “es una cuestión generalizada en los países”. De todos modos fue cauta a la hora del análisis pues recién hay tres meses de estadísticas.

Aún así contó que “tenemos algunas variaciones en Estados Unidos, Rusia y Ucrania- estos dos por la guerra, pero sin incidencia porque solo representan el 1.3% de las exportaciones de vinos-, y algunos problemas en China”. En este país “el tema logístico pesa mucho”.

Pero también habrá recuperaciones “Brasil sigue creciendo a doble dígito, Reino Unido ha tenido un comportamiento excepcional; Corea del Sur que no es un mercado tradicional donde se le puede poner el foco ha tenido comportamientos muy interesantes”.

Los costos

Por otro lado mostró preocupación por el incremento de costos “todo se ha encarecido”, hay un faltante de botellas importante. Este es un factor que todavía no se normaliza.

Respecto a la producción de botellas recordó que Cattorini y Veralia “con alguna dificultad abastecían la demanda de envases en la Argentina”. Tiene que recordarse que en 2021 Veralia tuvo un incendio en sus hornos y “todo se complejizó”. El problema es que “falta vidrio en el mundo. No es tan fácil conseguir vidrio en el mundo”.

De hecho, la industria en su momento buscó alternativas como China para la provisión de embases. “Pero esto no es fácil porque uno tiene que seguir conservando la calidad del producto a la que se comprometió y no puede andar cambiando de botella siempre”. A esta situación “le sumas la logística y es inviable poder comprar afuera”.

Reintegros a las exportaciones

Uno de los problemas que tiene el sector es los reintegros a las exportaciones. “Este es un problema histórico, no se reciben los reintegros a tiempo”. Afirmó que “ojalá se puedan activar los mecanismos para que los empresarios los puedan recibir con una celeridad mayor”. “Esta es una queja constante del sector”.

Por otro lado “tenés el tema de las retenciones a las exportaciones que es otro reclamo histórico. Si bien en 2021 hubo una disminución pero no alcanza para impulsar a una economía que genera mucho valor agregado y divisas. Además mejora y posiciona la imagen del país en el exterior. El vino argentino ha contribuido muchísimo al posicionamiento del país”. Al profundizar Pesce afirmó que “ a veces resulta difícil pensar que se quiera fomentar las exportaciones pero a su vez se tengan todas estas cuestiones tan difíciles que no favorecen a ese impulso”.

Magdalena Pesce

“Hay mercados como el de Corea del Sur, que no es tradicional, donde se puede poner el foco, porque tiene comportamientos muy interesantes. Los mercados estratégicos para nosotros son Estados Unidos, Brasil y China”.

MERCADOS OBJETO

“Veníamos creciendo en el mercado estadounidense. El consumidor tiene un marcado interés en Argentina. Con nuestros productos estamos ofreciendo variedad, diversidad, calidad, buenos precios, es un mercado al que sin dudas seguimos apuntalando”, explicó Magdalena Pesce. También detalló que para Argentine of Wine, el mercado de Brasil es “altamente estratégico porque es donde las chances de sostener el crecimiento son altísimas”. Agregó que son muchas las empresas que están exportando “y se han activado nuevos canales como es el e- commerce que tiene un gran peso en Brasil”.

También otro punto estratégico es “China para nosotros es el mercado para continuar trabajando porque tiene un potencial enorme. En 2021 con las medidas paraarancelarias que le pusieron a Australia, que la eliminó de la góndola china, abrió una oportunidad enorme para Argentina”. Explicó que “Chile como lleva mucho más tiempo en el mercado y tiene un Tratado de Libre Comercio lo aprovechó mejor”. De todos modos “nosotros seguimos trabajando y encontrando huecos para poder capitalizar esa demanda”. Remarcó que “son mil millones de dólares que dejó Australia en ese mercado. Es todo lo que vende Argentina en el mundo”.