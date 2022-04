Hay incertidumbre sobre el Consejo de la Magistratura. Venció el plazo fijado por la Corte Suprema para modificar la composición del organismo que debería tener desde hoy 20 integrantes y cubrir las vacantes de la Cámara Federal de Mendoza, a cargo también de las apelaciones de SJ.

El plazo que dispuso la Corte Suprema de Justicia para que el Congreso sancionara una ley para modificar la composición del Consejo de la Magistratura venció este viernes a la medianoche y ahora es todo tensión e incertidumbre, ya que no se sabe qué sucederá a partir de hoy lunes.

El fallo del máximo tribunal dictado en diciembre pasado, que había dado 120 días para una nueva ley, llegó a su fin y la vista está puesta precisamente en lo que hará el presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

Para volver a los 20 consejeros, los abogados, académicos y jueces ya eligieron a sus representantes para enviar al órgano, pero la tensión está puesta en los dos miembros que debe designar el Congreso, uno por cada Cámara.

El PRO eligió al senador cordobés Luis Juez y el radicalismo propuso a la diputada santacruceña Roxana Reyes. Sin embargo, un fallo de la Justicia Federal de Entre Ríos le prohibió a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al jefe de Diputados, Sergio Massa, enviar oficialmente a sus representantes. Este lunes, con el plazo para una ley ya vencido, el máximo tribunal del país debe adoptar un línea de acción aunque Daniel Alonso, juez federal de Paraná, abrió este domingo su juzgado, para rechazar la apelación del fiscal contra su decisión de impedirle al Congreso que envíe a sus representantes a la Magistratura.

Si no hay avances, la consecuencia directa es la paralización del Consejo de la Magistratura -órgano que designa, remueve y sanciona jueces en todo el país-, ya que la Corte Suprema aclaró en diciembre que si pasado el 15 de abril no había cambios, todos los actos del cuerpo iban a ser considerado inválidos.

LA PARALIZACIÓN AFECTARÍA A SJ

El Consejo de la Magistratura y su virtual paralización, afectaría las apelaciones de la justicia federal que se tramitan en la Cámara de Mendoza, donde recién se sumó una nueva vacante.

Con el fallecimiento de Alfredo Porrás, quedán por cubrir 3 de los 6 integrantes del cuerpo que entiende las apelaciones de Mendoza, San Luis y San Juan.

Para cubrir las vacantes que habían dejado Olga Pura Arrabal y Antonio González Macías se conformaron las ternas integradas por Ana Paula Zavattieri , Sergio Rocamora, Federico Baquioni, José Elías, Emanuel Saldi y Viviana Beigel para las Salas A y B de la Cámara.

El presidente Alberto Fernández podría elegir entre las ternas elevadas por el Consejo para completar la cámara que hoy conforman Juan Ignacio Pérez Cursi, Gustavo Castiñeira de Dios y Manuel Alberto Pizarro que son los jueces que quedaron para cubrir toda la jurisdicción.

Existen además algunos proyectos que apuntan a la creación de nuevas cámaras en San Luis y San Juan buscando además de agilizar la justicia, limitar la jurisdicción de esta cámara cuyo titular Perez Cursi, fue funcionario de María Eugenia Vidal y su accionar es vinculado directamente con el PRO.

“LA CASTA DE LA QUE NADIE HABLA”

La vicepresidenta Cristina Kirchner volvió ayer a cuestionar a los jueves de la Corte Suprema de Justicia, un día antes de que su titular, Horacio Rosatti, asuma también al frente del Consejo de la Magistratura. ”¿En serio que sólo el periodista Matías Mowszet se dió cuenta de lo que va a pasar en Argentina tu país? Qué raro, con tantos periodistas independientes y de investigación que hay en la tele y en los grandes diarios”, escribió la mandataria.

Y, sobre los ministros de la Corte, agregó: ”La casta de la que nadie habla”, al citar dos tuits del periodista quien escribió: “Mañana (hoy) el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, va a asumir como presidente del Consejo de la Magistratura por un fallo dictado por él mismo”.