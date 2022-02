Hay designaciones de varones frenadas para profundizar la paridad de género. Un instructivo para designar nuevos funcionarios ha generado chispazos entre algunos ministerios y el ejecutivo central ya que se encuentran frenados nombramientos de varones y eso ha despertado algunas quejas.

Sólo el 30% de mujeres ocupan cargos ministeriales en América Latina. Hay 3 países que llevan la delantera en la región —Costa Rica, Colombia y Nicaragua— que cuentan con el 50% de mujeres al frente de las carteras ministeriales, según informa el Observatorio de la Igualdad de Género de Cepal. De acuerdo a este mismo informe, Argentina no llega al 20% de mujeres en los gabinetes ministeriales, quedando ranqueada entre las cinco últimas naciones del continente.

A tono con la preocupación de este estudio, el presidente Alberto Fernández quiere dar un paso hacia la paridad de género en el ámbito de la administración nacional, al avanzar con un instructivo que regirá a la hora de nombrar nuevos funcionarios. De acuerdo a la agencia Noticias Argentinas, la paridad entre hombres y mujeres dentro de la administración pública, especialmente en cargos de poder, es una deuda que el Gobierno ahora quiere empezar a saldar.

Pero el instructivo para la designación de nuevos funcionarios ha generado chispazos entre ciertos ministerios y el poder central, ya que se encuentran frenadas algunas designaciones de varones y esto despertó cierto malestar.

Las razones del instructivo

“Es un instructivo que le he dado a todos los ministros, porque realmente cuesta mucho. Hay una parte, que no tiene que ver con la vocación política, sino con lo cultural, que hace que primero se piense en un hombre para ocupar en un cargo importante”, reconoció el propio jefe de Estado este sábado.

El Presidente firmó una instrucción que determina un principio rector que apunta a la igualdad de género, por lo que, cuando los ministerios hagan propuestas para llenar cargos, tendrán que mandar un informe estableciendo la cantidad de hombres y mujeres que hay en el sector.

Según supo NA de fuentes oficiales, actualmente hay conflictos con algunos ministerios que se quejan porque no salen designaciones de varones, algunas en Transporte, Agricultura, el Consejo Económico y Social o la Secretaría General de la Presidencia.

A partir de esta decisión del mandatario nacional, los ministros y secretarios deberán en forma previa a someter a consideración del Poder Ejecutivo la designación de autoridades superiores informar -con la intervención de la Dirección Nacional de Diseño Organizacional de la Jefatura de Gabinete- la situación de participación de géneros.

En caso de que los números sean desparejos entre hombres y mujeres, el Ejecutivo podrá filtrar esos nombramientos para que se cumpla la paridad.

Sólo 2 ministras

Actualmente, el principal déficit en igualdad se encuentra en el Gabinete Nacional, donde sobre 21 carteras solo dos están encabezadas por mujeres: la de Salud con Carla Vizzotti, y la de Mujeres, Géneros y Diversidad con Elizabeth Gómez Alcorta.

Además, están entre los cargos más importantes la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti.

En San Juan

Nuestra provincia, en cambio, está bastante por encima de la media nacional. De 9 ministerios hay 4 ministras mujeres: en Educación Cecilia Trincado; en Haciencia Marisa López, en Salud Alejandra Venerando y en Turismo y Cultura Claudia Alicia Grynszpan. En tanto de 5 Secretarías de Estado, sólo 1 tiene a una mujer al frente, se trata de Marita Benavente en el área de Ciencia, Tecnología e Innovación. Con esto, San Juan cuenta con un 35,7% de mujeres encabezando areas del Gabinetei quedando incluso levemente por encima de la media de la región.

