Hay cooperativas de Fecoagro que no pudieron sembrar por la crisis hídrica

El tesorero de la Federación de Cooperativas Agropecuarias de San Juan, Isidro Caballero remarcó que esta situación se vive en el Valle de Tulum. Reconoció que tuvieron una mejora en la venta de semillas sobre todo al programa PRO Huerta.

Escribe: Víctor García

La Federación de Cooperativas Agropecuarias de San Juan- FECOAGRO tiene un lugar ganado en la producción de la provincia. Pues en su labor agrupa a 30 cooperativas de toda la provincia y se encargan de producir distintos tipos de productos primarios y elaborados.

Atendiendo a que la producción primaria es la base de su actividad económica Zonda Diario le consultó al tesorero de FEOCAGRO, Isidro Caballero como están en la actividad productiva.

“La actividad principal es la producción de semillas, no hemos tenido ningún tipo de cambios”, dijo Isidro Caballero.

También destacó que hacen algo de verdura en fresco, pastaje y granos. Otra de las actividades primarias que hacen algunas cooperativas es la producción ovina. Pero es una actividad menor pues tienen alrededor de 300 animales.

Pero en la actualidad tienen como misión el “instalar riego por goteo, por la crisis hídrica que se está viviendo”. Agregó que “hay cooperativas en el Valle de Tulum que no han podido sembrar nada en esta temporada otoño invierno por el corte de agua”. Vale recordar que a los efectos de acopiar agua en los diques, desde Hidráulica junto a la Juntas de Riego se dispuso de un corte de agua de más de 131 días en todo el periodo invernal.

Agregó que “muchos cooperativistas no pudieron sembrar nada, ni en semilla ni en fresco, por la corta del agua”, lo que sin dudas afecta directamente en la actividad económica productiva de estos hombres de campo agrupados en sus respectivas cooperativas.

A su vez expresó que “con la poca agua que se está largando en el canal se está sembrando muy poco en comparación con lo que se hacía antes”.

Caballero es productor jachallero y consideró que la crisis hídrica en su departamento no es tan complicada como en el Valle de Tulum. Lo que lleva a que los campos estén en estos tiempos cultivados en una mínima expresión.

Caballero afirmó que “en Jáchal junto con Hidráulica, las Juntas de Riego y las instituciones conformaron una mesa hídrica donde se pudo consensuar varios cortes de agua. Se compensó con cortes que no le hagan daño a la producción”. De todos modos marcó que hubo una disminución en la producción por la falta de agua.

Riego por goteo

Por otro lado, el productor explicó que “hay cooperativas que han gestionado subsidios para la instalación de riego por goteo”. Explicó que en este proceso se acompañó desde FECOAGRO, pero solo algunas cooperativas lograron la asistencia.

Caballero contó que “hay algunas cooperativas, como es el caso de Albardón, donde les están colocando el riego por goteo, gracias a que obtuvieron un subsidio nacional y provincial”.

Pero, ante la crisis hídrica que están viviendo en la actualidad cambiar en sistema de riego es esencial si se piensa en seguir produciendo. La dificultad que se expresa en los pequeños productores es el financiamiento.

Comercialización de semillas

Fecoagro, tiene una fuerte impronta semillera y es reconocida en todo el país por este tipo de producción. “La venta a nosotros se nos cayó un poco cuando vino la crisis del Pro Huerta”, momento en el que tuvieron que hacer algunos despidos de obreros. Pero con el tiempo pudieron “mejorar un poco la situación económica en la Federación y hoy estamos trabajando un poco más tranquilos”, pues pudieron hacer frente a deudas que quedaron pendientes de los despidos.

Caballero consideró que “en la actualidad se vende menos semillas pero con esto nos alcanza para seguir sobreviviendo”. De hecho uno de los principales clientes de los cooperativistas sanjuaninos es el PRO huerta, también le venden a gobiernos provinciales y municipios que quieran impulsar la huerta como una política social productiva.

En ese sentido Caballero consideró que “a pesar de la crisis se sigue adelante”.

Remarcó que “al estar muy caras las semillas híbridas que vienen de afuera, las semillas nuestras que son OP- que se pueden seguir multiplicando son un poco más baratas”.