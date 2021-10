Hay aumentos de más del 60% en renovación de contratos

La Asociación de Inquilinos de SJ informó que muchos de los incrementos superan ampliamente la inflación. Desde la cámara local de inmobiliarias explicaron las razones.

Los precios de los alquileres siguen en el ojo de la polémica y ahora se sumo un capitulo más. De acuerdo a lo que informó a Zonda Diario, la Asociación de Inquilinos de SJ, hay incrementos en las renovaciones de los contratos que superan el 60%. Desde la Cámara de Construcción e Inmobiliarias explicaron que las principales razones están relacionados con el impacto de la inflación y también de las próximas elecciones.

La visión de los inquilinos

“En las renovaciones de los contratos o la realización de nuevos se están aplicando aumentos altos por encima de la inflación”, aseguró Victor Bazán, titular de la entidad en la provincia.

“Hubo aumentos del 60, 70 u 80% sobre lo que se venía pagando y lamentablemente sobre ese tema de los primeros contratos y regulaciones no hay control”, explicó. “Vemos las quejas constantes de este tema”, agregó.

Sobre este tema, Bazán indicó que una de las razones puede ser que “como hay escasos departamentos en alquiler se están cobrando muchos aumentos”. Y remarcó que continúa el malestar de los propietarios de los inmuebles y las inmobiliarias que “constantemente están pidiendo renovar la ley (de alquileres) porque dicen que no sirve porque para ellos no es rentable.

Ejemplificó que en algunos casos de pagar 9 mil pesos se pasó a 21 mil.

En la ultima encuesta, que realizó la Asociación de Inquilinos de SJ, se detectó que los encuestados gastan más del 50% de sus ingresos, en el pago de alquileres, sin contar servicios.

Las explicaciones de las inmobiliarias

Mauricio Turell, referente de la Cámara de Construcción e Inmobiliarias de SJ, explicó los puntos por los que se están registrando estos incrementos y señaló que ninguno es responsabilidad totalmente de propietario o de la inmobiliaria.

“Por un lado cuando se actualiza el alquiler, que es de forma anual, el porcentaje surge de una fórmula que está publicada en la página del Banco Central de la República Argentina. Ese mismo porcentaje a la fecha está en 49, 7%”, indicó Turell.

Por ello quien en octubre del 2020 estaba pagando 25 mil pesos, en octubre del 2021 debe pagar 38 mil pesos, según destacó el empresario del sector inmobiliario. “Pero en esto no es culpable ni el inquilino, ni el propietario ni el inmobiliario es lo que establece la ley (de Alquileres)”, destacó.

Por otro lado,“los alquileres están altos. Hoy un valor de un alquiler de 25 mil pesos al cabo de 4 o 5 meses pierde el poder adquisitivo. Y como la actualización se hace anualmente el propietario prevé ese porcentaje que puede estar perdiendo esos próximos meses para completar el año”, señaló Turell. Por ello al porcentaje detallado por el BCRA, le suma un valor promedio del 20% más al valor del mercado del alquiler.

Y por último, hay muchos propietarios que desisten de poner una propiedad en alquiler. Esto redujo la oferta en un 80% y por ende elevó los precios de los departamentos o viviendas que quedan dentro del mercado.

“De cada 10 inquilinos solo 2 consiguen y necesitan disponer de 90 días. El inquilino al que se le está por vencer el alquiler, busca arreglar de cualquier manera porque no va a encontrar y si lo hace esta lejos de su actividad laboral del colegio de los chicos”, dijo Turell.

"Constantemente se está diciendo que hay que renovar la ley y que no sirve. Pero si sirve. El problema es que para ellos no es rentable".

